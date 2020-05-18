防疫在家培養感情！醫曝「防疫寶寶」：將增5千到1萬…院內6護理師也接連懷孕

記者李忠憲、翁伊森／台中、嘉義報導

新冠肺炎疫情全球警戒，民眾減少出門「順時中」乖乖待在家！減少外出之後，不少夫妻有了更多時間在房間裡培養感情，也產出「愛的結晶」。有婦產科醫師預估，今年總生產人口應可增加5千至1萬名新生兒。

▲防疫期間不少民眾乖乖待在家認真做人。（圖／茂盛醫院提供）

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近幾個月來為配合防疫，民眾紛紛減低出遊頻率，非必要避免踏出家門，中部各醫院近一個月來的到院驗孕人次比2020年初多了2至3成，且幾乎都成功受孕。對此，茂盛醫院指出，從近期就診情況竟感受到驗孕人次變多、懷孕率較今年年初約增加3成的現象。

李茂盛院長樂觀預測，「防疫寶寶」可望增加5千至1萬名，讓原先可能再探底的出生率，反而止跌回升，有望突破18萬名；不孕科李俊逸醫師也說，不孕病人因在家時間變多，竟意外自然懷孕，這顯現了全民保疫運動下造就的「增產報國」的另類效應！

▲▼ 李茂盛院長樂觀預測，「保疫寶寶」可望增加5千至1萬名。（圖／茂盛醫院提供，下同）

李茂盛院長預估，將可望帶來年增新生兒5%至10%，約增加5千至1萬個新生兒的「生機」，讓原本可能低於17萬多人的新生兒總數，止跌回升到18萬多名，讓「生」不如「死」的窘境得以暫時止住！除了病人傳來的喜訊之外，他透露，醫院內部近期也是好「孕」連連，光是院內就有6位護理師懷孕了。

李俊逸分析，因為中央疫情指揮中心要大家儘量別外出，所以很多年輕夫婦多了很多相處的機會，在家勤做「愛做的事」，本來是要防疫的，結果卻意外替國家「增產報國」。

▲▼ 茂盛醫院內部就有6名護理師懷孕。（圖／茂盛醫院提供，下同）

嘉義醫院院長黃元德則指出，到他門診產檢的孕婦約增加1至2成，很多是懷孕約2個多月的孕婦，回推起來大概是在日前民眾因疫情而減少外出社交活動的期間受孕的，而經查問嘉義地區在診所的產檢量也有增加的情形，因此推估今年總生產人口應可增加5千至1萬名新生兒。

黃元德呼籲，孕婦需要進行規律的產檢，特別是高危險妊娠一定要回到醫院接受專科醫師的檢查，千萬不可因疫情而延遲，以確保下一代的健康。

▲嘉義醫院院長黃元德估計，2020與去年相比新生兒出生數至少將增5千。（圖／嘉義醫院提供）

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