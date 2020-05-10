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蜿蜒60年的中橫　3年10個月就用血與汗挖出

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血和汗的結晶　中橫公路建設一甲子

軍聞社／記者林澤廷報導

今年為東西橫貫公路（中部橫貫公路）建設一甲子，近代知名書法家于右任曾在他的作品「橫貫公路頌」中提到「橫貫公路工程之艱鉅兮，人與天爭之成就：是我軍民學者合作之表現兮」，說明這條中部橫貫公路當初建設的困難與不易。

血和汗的結晶　中橫公路建設一甲子

中橫公路全長343.1公里，行經範圍跨越南投、臺中、宜蘭、花蓮等縣市，穿越闊葉林、針闊葉混交林、針葉林到箭竹草原，沿途奇峰怪石、幽谷飛瀑、蒼鬱森林、雲霧繚繞等景色交錯，開通以來中外遊人如織，是騷人墨客創作的泉源，是逐鹿人落腳生根之地，是年輕人壯遊臺灣的經典之路，更是橫越太魯閣國家公園的交通動脈。

請繼續往下閱讀...

中橫公路的開發，遠在日據時代，即已籌劃興建。光復後，政府為顧及國防，以及促進臺灣東西兩地文化交流，使經濟得以平衡發展，中橫公路的開發，成為當時最重要的建設。歷經多次勘查，在友邦響應援助下，於民國45年7月7日，由榮民開始興工。

血和汗的結晶　中橫公路建設一甲子

血和汗的結晶　中橫公路建設一甲子

中橫公路開發初期，規劃由兩條主線與一條霧社支線，在總工程處長林則斌及退輔會主任蔣經國帶領下，全體員工、榮民，忍受著風寒考驗，面對著不可預知的崩塌危險，一刀一斧砍伐開闢，榮民們個個士氣高昂，時刻發揮著愚公移山的精神，鑿山壁、挖隧道、架橋樑，歷經3年10個月的時間，終於於民國49年4月完工，並於5月9日通車。

中橫公路的開發，除物產豐富以及大量的農地可供開發利用外，沿線水力發電廠和水庫的興建，更是國家未來發展工業經濟重要之基礎建設之一，如今，梨山及太魯閣觀光資源的一片榮景，證明了當時的決心是對的，現今，在梨山及太魯閣，就各有一座中橫故事館，專門紀念及保存當時建設公路的史料及史蹟。

血和汗的結晶　中橫公路建設一甲子

中橫公路的開發非常不容易，印證了國人堅毅不饒的精神，這條路是血和汗的結晶，是意志與智慧的溝通，是萬千個榮民與無數個工程師所創造的輝煌紀錄，他們的犧牲奉獻，讓後人永遠崇敬。

為紀念當時開設這條公路的不易，軍聞社特別製播國防線上節目，以紀念當時參與這條公路建設的榮民弟兄與所有的工程人員，感念他們當時戮力開設這條公路的犧牲與付出，可至軍聞社YouTube頻道收視。

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