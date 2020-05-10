中橫公路開鑿英雄　1萬1千人有一半是榮民弟兄

軍聞社／記者林澤廷專訪

「中橫公路是橫貫中央山脈第一條的橫貫公路，因為早期工程的技術其實沒有非常的發達，所以開這條公路就用了大量的人力，來開鑿這條公路。」太魯閣國家公園管理處解說員林茂耀表示，尤其在東段這邊有非常多地形非常險峻的地方，比如說太魯閣峽谷這個路段，整個都是非常厚層的大理岩，山谷都非常深，有斷崖，很多這樣的地形，所以在開這條公路的時候，它的難度就特別的高。

林茂耀接著指出，當時在開這條公路的時候，比較常使用的方法就是在山壁上面先鑿出砲岩，在砲岩裡面再塞炸藥，然後再把山壁炸開，所以有非常多的路段其實是用這樣的方法炸開，炸開之後再把土石慢慢地清理，甚至有一些部分的山壁其實還是需要用人工慢慢把它雕鑿、開鑿出來，所以等於說在這條公路上面是一個非常艱難的工程，當然它的風險也就特別的大，所以在開公路的過程當中，有非常多的一些築路工人、榮民弟兄，因為這樣的過程就不幸殉職，犧牲寶貴的生命。

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林茂耀說，當時開中橫公路，全部大概有1萬1千多人，參與開路的這個工程，但是其中最主要的主力，其實就是榮民弟兄，榮民弟兄就大概至少佔了5千多人，當然還有其他的成員，比如說在部隊裡面的軍人、或者是民間的一些工程的公司，還有公路局的工作人員，以及職訓局，職訓總局它的一些成員，另外還有一些軍事監犯等等，榮民其實在開創公路是佔了最主要的主力的人力。

當時參與開設中橫公路的榮民楊壽連說，軍中退伍後因沒有工作，輔導會詢問是否要開鑿中橫公路，那時單身沒考慮就參加築路工程，工程開始時，首先從現在太魯閣牌樓起，一組一個班分段約100公尺至200公尺距離築路，以手鋼釘、鐵鎚等工具，擊石、破山壁，一段一段修築，直至天祥約三年多的時間。築路期間每班推派一員班兵負責煮三餐，有人會送主副食及菜肉類來山上，晚上休息的時候，則搭建約10-15人的帳棚，浴室大部分以大地為浴間，以溪水來淋浴，廁所則自行搭建臨時廁所，環境十分困苦。

楊壽連也提到，築路時有同事因石壁上無路搭建便橋，失足跌深崖死亡、石塊擊傷亡故及施工炸藥炸亡的不勝枚舉，他都親眼目賭，但他當時為了國家建設也不覺得懼怕，心裡只想繼續工作，楊壽連現在脊椎側彎嚴重就是當初築路中橫公路的見證。

交通部公路總局第四區養護工程處勞安科長張宇博指出，在民國49年的時候，中橫公路是那時候完工通車的，那時候用了3年多的時間，當時的機械因為沒有像現在這麼進步，都是用大量的人工去開鑿出來的，那時候榮民扮演了非常重要的角色，後續這些榮民，因為完工了之後，他們被政府安置到其他的地方去。這些的榮民就做我們一些道路的養護工作，養護工作包含有路面要把它用平整，因為當時都是土石路面，或者說有樹癱倒下來，他們要去把它清除障礙、落石，或者去割草、路面坑洞的修補，大概就是做這些路面的保護工作。

張宇博接著指出，後期公路局的保護、路面的落石、邊坡保護等等的工作，就變成是接手的主要工作，所以在路面上會看到很多的保護防護網、民隧道，還有甚至做了很多科技的防落石網，都是道路養護的新措施，以降低災害風險。