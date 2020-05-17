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助「伊拉克將軍」遠離戰火來台成家　熟女網戀1年匯百萬險挨詐

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記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，詐騙集團無所不用其極CALL客詐騙、近來台北市警方發現有詐騙集團利用跨國戀情老哽，謊稱是聯合國美軍想要跟台灣婦女談戀愛，要求被害女子臨櫃匯款新台幣約百萬元，女子陷於歹徒編織的戀情謊言判斷錯誤，居然輕信臨櫃匯款想要藉此救回深陷在伊拉克戰場的美國將軍，所幸中山警長安東路派出所警員及時趕到阻匯，被害人才知所謂的異國戀情原來是詐騙夢！

▲陳姓婦女誤信跨國戀情詐騙險匯100萬元、所幸遭轄區中山警方及時攔下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓婦女誤信跨國戀情詐騙險匯100萬元、所幸遭轄區中山警方及時攔下。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警警方表示：4月30日上午10時許，轄區長安東路派出所接獲金融機構來電通報，民眾疑似遭詐騙欲匯款，需警方協助攔阻詐騙。長安東所警員吳宸君、陳俊元、備勤警員劉翰元接獲通報，趕赴銀行協助民眾。

警方到銀行才了解，臨櫃的陳姓女子一年前於網路上認識一名自稱聯合國將軍，目前駐紮於伊拉克的華裔軍人，該將軍透過臉書以甜言蜜語與陳女攀談多時，聲稱打算遠離戰火奔赴台灣與陳女組織家庭，但後來這名將軍要求陳女匯款美金10萬元至聯合國解除該將軍職務。

陳女深陷跨國戀愛詐騙情節中，當天就到中山區某金融機構要求匯款100萬元整至這名網友指定帳戶，她向行員表示是要匯款給國外的丈夫：「因為他在伊拉克4年當軍人、他想回來」

但因金額龐大，銀行員細心詢問匯款細節，陳女支吾說不出所以然，行員警覺有異立即報警請求協助，警員到場詢問她，但陳女卻連口中的「先生」電話都說不出來，警方判斷陳女遭詐騙集團蒙蔽。

警方到場後與行員等6人不斷向陳女反覆說明詐騙集團手法，陳女才驚覺遭詐騙，便放棄匯款念頭並封鎖詐騙集團帳號，萬分感謝警方、銀行人員幫忙保住辛苦積蓄，北市警提醒民眾，防疫期間詐騙集團仍積極詐騙民眾，民眾可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，或利用165App公布吸收最新詐騙電話型態以建立正確觀念避免遭詐。

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