「Jolin效應」發威！千人湧入信義區夜店　一夜爆發多起街頭鬥毆

記者莊智勝／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布國內已經9天0確診，「Jolin效應」也讓困在家中許久的年輕人紛紛外出，凌晨時分夜店湧入人潮，台北信義街頭也因此發生多起鬥毆事件，轄區警方頻頻出動快打部隊到場。

▲酒醉的陳男凌晨3時許與另名民眾發生衝突，還持刀試圖攻擊，雙方聚集約50人互相叫囂。（圖／東森新聞）

警方凌晨3時許接獲通報，夜店外一名年約20歲的陳姓男子酒醉後對著民眾叫囂，甚至還拿出折疊刀試圖攻擊對方，事後雙方聚集約50人互相叫罵，警方到場後立即將鬧事的陳男以及另名林姓男子壓制，帶回警局保護管束，但途中陳男即不勝酒力，當場醉倒失去意識。

▲陳男持摺疊刀揮舞，事後遭到警方壓制，帶回警所途中就已醉倒，不省人事。（圖／東森新聞）

同一地點，凌晨4時許再度爆發衝突，兩批酒客只因互看不順眼，竟在街頭爆發激烈衝突，雙方互相叫囂拉扯，警方到場後立即噴灑辣椒水控制場面，並將涉案的4人帶回警局；其中還有名23歲的王姓男子在混亂中朝著副所長臉部揮拳，事後遭依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，因疫情趨緩、「Jolin效應」發威，信義夜店凌晨湧入逾千人飲酒作樂，也因此街頭數度爆發混亂衝突。警方鑑於夜店人潮大幅增長，為維護轄區治安，已增派警力加強臨檢、巡邏。

▼同一地點凌晨4時許再爆衝突，警方噴辣椒水壓制，2起事件一共帶回6人。（圖／東森新聞）