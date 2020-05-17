9歲童駕車上路！警方嚇傻攔停…聽母「詭異辯解」氣炸

▲9歲男童大搖大擺開車上路。（圖／翻攝自網易視頻）

圖、文／CTWANT

日前在大陸安徽省發生一起離譜的交通違規事件，有名媽媽13日下午前往接小孩放學，沒想到9歲的兒子突然鬧著要開車，媽媽想說「孩子有開玩具車」的經驗，便點頭答應讓他開，車子上路沒多久後，就馬上被交通警察攔下，最後吃上一張500元人民幣（約新台幣2,100元）的罰單。

綜合陸媒報導，事發於安徽省臨泉縣，交警將車輛攔下後，這名韓姓媽媽還渾然未覺事情的嚴重性，下車後嘻皮笑臉的表示，「是不是他（兒子）開車被發現了」，之後還解釋，孩子有開玩具車的經驗，所以才讓他坐上駕駛座，這讓警方聽完都傻眼了，依法開罰外並對韓女進行輔導教育。

▲警方對這位無知的韓姓媽媽進行一番教育。（圖／翻攝自網易視頻）

消息曝光後，立刻引起社會一陣罵聲，網友紛紛憤怒的表示，「韓女士的智商可能9歲都沒有」、「她居然還能笑出來」、「把無知當兒戲」、「我還有玩玩具槍的經驗呢」、「自己不要命，不要路上害人」、「漠視其它人的生命安全」、「該罰的不狠罰，500開一次，跟到遊樂園玩了個項目一樣」。

更多 CTWANT 報導

33歲媽寶男每週「母子共浴」！兒子去嫖妓…媽床邊淚喊：加油

愷樂驚爆已與醫師未婚夫訂婚 介紹人小蜜桃說話了

天橋跳下…女子滿身血倒貨車！駕駛淡定搬屍：只是玩偶啦