午後熱對流+黃蜂外圍環流夾擊　14縣市豪、大雨特報

▲氣象局中午發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局12時15分針對全台14個縣市發布大雨特報，受颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，今(16)日臺東地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【14:35更新】

氣象局14時20分將新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣升級為豪雨特報。氣象局提醒，颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，今日新竹、雲林、嘉義山區及南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率，臺東、嘉義地區、恆春半島及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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大雨特報地區：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

豪雨特報地區：新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣

▲氣象局下午發布豪雨特報。（圖／氣象局）



【13:40更新】

氣象局13時26分針對「臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止。另外，針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止。

▲氣象局大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

▲氣象局已於上午發布颱風「黃蜂」海上警報。（圖／記者張榮恩攝）

氣象局指出，今日颱風外圍環流影響，臺灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；明日颱風或其外圍環流影響，南部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後大臺北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

另外，今、明兩天西半部地區高溫炎熱，南部局部地區並有37度高溫出現的機率；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率；金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。