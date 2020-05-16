影／陳時中說笑：「大咖Jolin來了」！　連9天零確診快樂元素越來越多

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16日）指出，連續9天零確診，國內無本土病例34天。指揮官陳時中笑說，歌手蔡依林Jolin來了啦，並說有這麼大咖來了嗎？真的是很好，其實是9個零啦，連續第9天沒有確診，生活裡面的快樂元素就越來越多。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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陳時中記者會一開始開心宣佈，今天沒有新增的確診案例，解隔離有389人，並問大家中午有沒有吃過滷肉飯？因為上午陳時中為提倡防疫新生活到鬍鬚張示範怎麼用餐。陳時中接著說，「也跟大家開一個玩笑啦吼，滿高興的，今天指揮中心發言人莊仁祥跟我講說，jolin來了啦，我說有這麼大咖來了嗎？真的是很好。」陳時中表示，沒有啦，其實是9個零啦，我們連續第9天沒有確診的個案，當然我們生活裡面的快樂元素就越來越多。

指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，昨日新增332例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,988例(含67,856例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，389人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。