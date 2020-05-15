女友賤賣凌志休旅車「3萬5權利金」　莽男約租賃業者談判撞傷1人

▲租賃業者一方被依照社會秩序維護法送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳男日前遭收押，寶貴的凌志休旅車卻被女友以「權利車」方式，賤賣給租賃公司葉男3萬5千元，陳男返家後發現此事，與葉男相約15日凌晨在新莊區自立街與自由街口談判，但葉男將友人楊男、簡男等人放下後就離去，陳男一時怒氣難消，駕車衝撞導致簡男受傷送醫，警方獲報到場將在場6人帶回偵辦。

據查證，45歲的陳男日前才因為毒品被被收押，不料在押期間女友卻將她的愛車凌志休旅轉給開設租賃車行的葉姓老闆，以3萬5千元的權利金賣出，讓期滿返家的陳男氣得跳腳，14日晚間到葉男桃園住處堵人，卻遇上他的朋友楊男開著公司名下跑車到場，陳男質問「你跟他是什麼關係？」並要求聯繫葉男出面，雙方約同隔日凌晨到新莊談判。

15日1時許陳男開著賓士車赴約，葉男則載著楊、簡2人前往，擔心人手不夠楊男還另外找了4人助陣，但葉男到場後丟下朋友就開車落跑，陳男見事主不在，氣得與楊男一方爆發肢體衝突，並開車撞傷準備上車的簡男，並撞爛楊男開的租賃車，所幸簡男送醫後沒有大礙，警方訊後將依照社會秩序維護法將相關人等送辦。

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