人妻愛上「閨蜜的固定炮友」忘情激戰慘遭錄下　49萬飛了！

圖文／CTWANT

大陸女子李萌離婚後享受單身的自由，還有一名固定炮友許姓男子，沒想到炮友竟又對李女的已婚閨蜜孟晶下手！孟晶原本只想偷偷和許男上床，卻被他拍下「全裸私密照」，還被李萌和許男威脅、敲詐，簡直就像是電影劇情，讓人看了相當傻眼。

據《新聞晨報》報導，許男本身是有家室的人，和離婚的李萌一直保持炮友關係。一次李萌的手機壞了，就借用孟晶的手機與許男聯絡，結果許男趁機偷偷找上孟晶，把她也變成自己的炮友。

孟晶原本是李萌的閨蜜，卻為了爭奪炮友而不停說李萌壞話，還說李萌在公司還有其他炮友；三人對質之後發現孟晶說謊，從此李萌就對孟晶懷恨在心，與許男合計要好好報復一下。

許男隨後找孟晶出來翻雲覆雨、享受魚水之歡，並趁著她洗澡時偷拍多張裸照，馬上傳給李萌，再被上傳到雲端。之後他們藉著有裸照在手，向孟晶威協、敲詐取得人民幣2千元（約台幣8530元），還食髓知味要了共11萬5877元（約台幣49萬元），最後孟晶終於受不了而選擇報警；檢察機關認為，李萌、許男行為已構成敲詐勒索罪，已向法院依法提起公訴。

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