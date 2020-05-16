被裁員轉做外送員！機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

▲原PO被裁員後，轉做外送員謀生。（示意圖／路透）



網搜小組／鄒鎮宇報導

台灣最美的風景，是人與人之間的溫暖。一名女網友在臉書社團「UberEATS台灣」PO出自己外送時遇到機車故障，在擔憂修車費及獎金時，竟看到客人給了一筆小費，讓她差點哭了出來，「謝謝他在我失意時给我溫暖！」

原PO表示，她10日到中和外送，騎車到消費者居住的半山腰社區途中，機車突然熄火無法發動，只好聯繫對方道歉，請客人自己來拿。

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當她交付完餐點、緩慢地滑下山時，想起自己被裁員才轉作外送員，但騎2年的機車卻不斷故障，除了讓她無法達到業績獎金之外，還得多付計程車費，但最主要還是對客人感到非常抱歉，「還麻煩他自己下山」。

▲原PO看到客人給的小費，差點哭了出來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



沒想到，原PO的手機突然震動了一下，竟是剛才的客人給了一筆500元的小費，頓時讓她熱淚盈眶，「好心的客人给我這麼多小費！我要在這感謝他！謝謝他在我失意時给我溫暖！」

該文PO出後，不少網友及外送員紛紛留言按讚，「客人真好，雪中送炭，好人」、「這個客人也太激勵人心了吧」、「大家都在苦撐這段時間，恭喜你遇到好心人，要樂觀一點喔！」「挖賽，目前看到最多的小費，你一定做的很棒！別洩氣，不好的事情總是會過去的，加油喔！」「服務態度好，客人多數以禮對待外送員的」。

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▼原PO全文如下。（圖／翻攝UberEATS台灣）

