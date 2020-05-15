拖吊BMW「螃蟹夾脫勾」1秒扯斷保險桿　影片曝光網默哀：賠到脫褲

記者陳豐德／新北報導

新北市一輛白色BMW轎車13日晚間8時許停在板橋中正路，因為違停被拖吊車拖吊，沒想到因為安全勾鬆脫，BMW才被拖離現場沒幾分鐘，前保險桿就被整個扯下，民眾看到連忙拍下直呼「超誇張！」修車業者評估維修保桿費用約1萬元，負責此案的華江拖吊場也承諾會負起回復原狀的責任。

▲BMW轎車拖吊時螃蟹夾脫勾，一秒被扯斷保險桿。（圖／記者陳豐德翻攝）



新北市警方13日晚間獲報板橋中正路上有車輛紅線違停，拖吊車及員警到場之後，發現現場是一輛白色的BMW轎車停在紅線上，拍照舉證之後，由公辦民營的「華江拖吊場」拖吊車，以「螃蟹夾」將車輛前車頭架起，但疑似是因為底盤比較低，行經至國光路時BMW脫勾，螃蟹夾將前保險桿整片扯下。

根據曝光的監視畫面中，當時BMW車體拖吊行進間先是輕微晃動，在逐漸脫勾後車輛搖晃得越顯大力，最後保險桿應聲被扯斷；而拖吊車司機第一時間疑似還沒發現實際狀況，車速放慢後還持續往前，最後才讓保險桿整片翹起掉落。

維修業者評斷，該輛BMW轎車約有15年車齡以上，當初新車購入價值百萬，如今殘值約20萬元左右，保險桿維修費則約需1萬元，其餘部分還需要進一步評估。警方表示，華江拖吊場已承諾，將與車主洽談賠償事宜，並負起回復原狀的責任，目前已將車子經車主同意送至修車廠，將待修好後再與車主簽署和解書。

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