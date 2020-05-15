領嘸紓困想吃免錢飯！他備註欄教學：看外送大哥能否配合　熟練2招網傻了

▲外送示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

近日爆出外送員偷吃客人餐點一事，雖然最後算是誤會一場，但仍鬧得滿城風雨。不過有人14日在外送粉專爆料，有客人因為領不到紓困金，想耍小聰明吃免錢餐，還在備註寫下一段「教學文」，希望外送員能配合。貼文一出，網友們都看傻罵爆了。

「這是詐欺吧......。」有網友在臉書「靠北熊貓2.0」匿名投稿，貼出客人的奇葩要求。只見客人先是在備註欄提醒外送員，一拿到餐點就要趕快放進保溫箱／袋，還要記得拿餐具，「不要偷吃喔！」

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然而客人話鋒一轉，他表示最近景氣不好，又領不到政府紓困金，因此想吃一份免費餐點，「看外送大哥能不能配合？」客人還寫了2種方式教學，一是要外送員送達後，點選系統中的「顧客未支付任何現金」滑配送，這樣仍然可以拿到行程費用；另一種則是他故意不接電話，要外送員點選「聯絡不上顧客」選項，「看能否配合一下，不行沒關係。」

▲ 客人想省140元，網友看不下去勸外送員檢舉。（圖／翻攝自靠北熊貓2.0）

「教學文」一出，眾人傻眼表示「直接將資料完整回報公司了」、「訂單編號還在，直接檢舉」、「87才配合，沒錢就不要訂餐」、「叫別人不要偷吃，結果自己想偷吃步」、「可憐哪」。

另有網友認為，客人手法看似純熟，應該本身有跑過外送，「看得出來就是他自己在跑就沒在用保溫袋，還會偷吃客人食物的渣渣」、「點選顧客未支付任何現金滑配送，這是ue的阿，所以客人跑ue的」、「內行的」。

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