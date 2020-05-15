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日本「媽寶男」每週和媽媽洗澡！紅燈區風俗娘爆料：兒子辦事媽一旁加油

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲日本媽寶男每周和媽媽洗澡一次。（示意圖／pakutaso）

實習記者施怡妏／綜合報導

親子之間關係融洽是一件好事，但是過度親暱又可能會造成問題。日本電視台「AbemaTV」在節目中討論媽寶男（ママっ男子）的生活，其中一名33歲的高材生，雖然擁有高學歷，但在求職路上卻不順遂，生活上幾乎是靠著媽媽給他金援，每個禮拜會跟媽媽洗一次澡，超誇張的行為，刷新在場所有人的三觀。

綜合外媒報導，「AbemaTV」在節目中介紹「頂級媽寶男」，這名一位畢業於東京大學33歲的Nauta，即使擁有高學歷，但工作卻不穩定，偶爾兼職家教賺取微薄的薪水，月收入7萬日圓（約新台幣19,800元），大概是日本應屆大學生平均月收入的三分之一，在日本只能勉強過日子，但他卻一點都不緊張，因為背後有媽媽當靠山，買衣服、內衣褲、剪頭髮等都是媽媽出錢，甚至還會給他零用錢花用。

▲▼媽寶男。（圖／翻攝自今日頭條）

▲33歲的媽寶男，靠母親金援過生活。（圖／翻攝自AbemaTV）

更誇張的是，Nauta沒有與媽媽住在一起，但是每個禮拜固定都會回去跟媽媽洗一次澡，他認為，在泡澡放鬆心情的時候，能跟媽媽一起聊天是一件很愜意的事情，「這樣不好嗎？」另外，Nauta的兩個弟弟同樣也很享受與媽媽的親子時光，兄弟之間還會爭奪與媽媽共浴的機會。

▲▼媽寶男。（圖／翻攝自今日頭條）

▲Nauta生活日常用品都是母親出錢買單。（圖／翻攝自AbemaTV）

節目有一名紅燈區的風俗娘爆料，曾經遇過一位30歲的媽寶男帶著媽媽一起到紅燈區，進包廂時媽媽竟然開口要求一起進去，還提醒風俗娘「要給兒子多一點信心」。在辦事的過程中，媽媽還在一旁替兒子加油，兒子還會回應母親，「媽媽我好舒服」。結束之後，母子兩人抱在一起痛哭，媽媽感動落淚，「兒子你真的太努力了」，誇張行徑讓現場所有人驚訝不已。

日本社會上出現越來越多媽寶，因此衍伸出新名詞「媽媽充」，特別針對那些「因為媽媽而讓生活更充實」的孩子，他們不願意改變現在的生活模式。然而，富士山電視台也曾揭露，許多男孩子的生活與母親黏在一起，參加夏日祭典、傳統節日、浪漫的煙火大會等，都會邀請媽媽一起參加，每天也會向媽媽報備生活上的大小事，帶著媽媽一起出國、逛街、聚會、拍照等都是常態現象。

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