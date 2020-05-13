拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

▲立法院經濟等聯席委員會，交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣新冠肺炎重擊國內的觀光旅遊業，如今疫情趨緩，交通部長林佳龍表示，目前規劃5月底6月初，第一團「防疫旅遊踩線團」就會出發，目前以3億元作為這階段的規畫。

立法院經濟委員會13日召開聯席會議審查「前瞻特別條例」預算編籌案，國民黨立委萬美玲問到，這次疫情觀光旅遊業受創嚴重，交通部曾提過520後要提出防疫旅遊的振興方案，現在距離520還有一段時間，是否意味這方案要在520後在研擬？520後防疫旅遊振興方案是什麼內容？

林佳龍回應，已經規劃好，配合要執行的旅行社以帶團方式，其中很多導遊、領隊等專業人士，可以到實地戶外教學，也是幫忙做體檢，「串聯起來的食宿遊購行，就可以在將來作為全民安心旅遊振興方案擴大辦理」，這樣1到3個月的規畫，這樣方案內容有好幾種，目前都在最後定案階段。

林佳龍說，指揮中心也表示，防疫旅遊是有示範性，可以提早來推動，「所以我們目前規劃，大概是5月底6月初，應該是第一團「防疫旅遊踩線團」就會出發」。林補充，大概目前是以3億元作為這階段的規畫，交通部直接有編列的項目就有1億元可以使用，未來會逐步擴充到3億。

萬美玲追問，什麼時候國人才有辦法在台灣的景點做安心旅遊？林佳龍強調，現在沒有限制國人旅遊，只是怕人潮壅擠，所以除了警示以外，我們現在也以1968的APP提示人群比較多的景點。

至於但怎麼做到總量管制跟分留？林佳龍說，希望透過資訊平台，比如防疫旅遊的踩線團，我們就盡量不要集中在周末，因為周末本來就很多人出遊，這樣星期一到星期五，這樣調配讓流量跟總量市符合的。