認搶黃燈...但閃一下就過去了！高市議員韓賜村撞死騎士　駁目擊者：車速只4、50

▲市議員疑闖紅燈撞倒騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市民進黨市議員韓賜村5日下午5點多，開車行經小港區疑似闖紅燈，撞上一名機車騎士，導致對方搶救5日後仍傷重不治，13日上午，韓賜村本人親到靈堂致意，面對闖紅燈的質疑，他喊冤，稱通過路口當下，燈號仍然是黃燈，只是黃燈閃一下就過去了，堅決否認有闖紅燈，現在一切交由鑑定報告釐清，他不會逃避該負的責任，會坦然面對。

▲市議員親赴靈堂向家屬致意。（圖／記者黃子倩攝）

韓賜村指出，車禍事發當天正值下班時間，他當時見黃燈亮起，才通過路口，沒想到黃燈只有閃爍幾秒就過去了，目前車禍肇事責任有待鑑定報告釐清，只不過，當時人也在現場的目擊者指證歷歷稱「肇事小客確實闖紅燈，而且車速很快。」對此韓賜村也澄清，強調車禍當下時速僅40到50公里，並沒有開快車。

《ETtoday新聞雲》再次向韓賜村本人求證，詢問是否認為車禍當下黃燈秒數過短，他指出「目前車禍事故狀況要等鑑定報告出來才能釐清，我不另外多加揣測，否則對家屬或者對案情都不好，因為人總是會對自己說好聽的話，我認為沒有必要，現在沒有黃燈該幾秒比較對的問題，麻煩請給我一個喘息的空間，我已經感到很內疚。」

▲市議員親赴靈堂向家屬致意。（圖／記者黃子倩攝）

※韓賜村小檔案

韓賜村（1959年7月6日），男，生於高雄市，民主進步黨籍，高雄市議員，曾任高雄縣林園鄉（今高雄市林園區）鄉長。 韓賜村的哥哥是中信造船集團董事長、造船公會理事長韓碧祥。（資料來源：維基百科）

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