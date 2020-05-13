影／至少5機車停等「只有他狂衝」！高市議員撞死騎士靈堂致意：沒有紅燈問題

記者黃子倩／高雄報導

高雄市議員韓賜村闖紅燈，撞上機車騎士，傷者搶救5天後身亡。有傳言指出，韓賜村當下沒有公開坦承自己市議員的身份，他本人13日早上親赴死者靈堂致意，強調一切交給警方調查，他會坦然面對一切不會逃避，至於是否闖紅燈釀悲劇，他表示，在十字路口可能短秒數的黃燈，在通行當中發生這樣的事故，沒有紅燈的問題，一切等待車禍的報告。」

▲高市議員韓賜村通過路口時，已有至少5輛機車（藍圈處）在停等紅燈，但他卻直直衝過，當場撞上右方騎士。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於目擊者指稱韓賜村闖紅燈，才撞到人，對此他出面回應「在十字路口可能車流量比較大，那天可能短秒數的黃燈，在通行當中發生這樣的事故，沒有紅燈的問題，一切等待車禍的報告。」

▲市議員至死者靈堂致意。（圖／記者黃子倩攝）

面對闖紅燈的疑慮，韓賜村再三強調，當時燈號轉黃他才開車通過，並沒有闖紅燈，而且當時他車速僅40到50公里，也沒有開快車。另外，韓賜村來到靈堂，也準備了慰問金，交給家屬處理後事，不過他不願透露慰問金數字，僅強調數字夠讓家屬料理後事狀況，而面對可能的刑事責任，他也會坦然面對接受，不會逃避。

不過根據監視器畫面，事發前可見與韓賜村同方向的車流，至少有5輛機車已在路口停等，而橫向的車流也開始往前移動，約3秒後，韓賜村駕駛的黑車快速通過路口與橫向路口往前騎的機車碰撞，造成騎士傷重身亡，至於確切是闖紅燈還搶黃燈，仍待警方調查釐清。

※韓賜村小檔案

韓賜村（1959年7月6日）生於高雄市，民主進步黨籍，高雄市議員，曾擔任過去的高雄縣林園鄉（今高雄市林園區）鄉長。 韓賜村的哥哥是中信造船集團董事長、造船公會理事長韓碧祥。（資料來源：維基百科）

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