　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市議員韓賜村。（圖／翻攝韓賜村臉書）

▲高雄市議員韓賜村。（圖／翻攝自Facebook／韓賜村）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市議員韓賜村7日時開車行經小港區沿海一路時，疑似闖紅燈，撞上一名騎機車的余姓騎士，騎士遭撞當場噴飛倒地，頭部受到重創，送醫搶救時，昏迷指數一度只有3，經過5天搶救仍不幸身亡。

根據車禍的徐姓目擊者表示，「當時我騎在被撞的機車騎士後面，但我提早剎車了，因為我看到那台車開得很快，而且很明顯闖紅燈。」他還說，當時時間是傍晚5點多，正值下班時間，車流量非常大，車禍發生當下肇事者並未逃逸，下車查看傷者情況，有其他目擊者第一時間就報警處理，救護車也會快抵達現場，不過傷者頭部重創，流了一灘血，場面怵目驚心。

徐先生進一步形容，「被撞的先生倒地後，一動也不動，身體蜷曲著，感覺是馬上失去了意識。」不過在場的其他人，由於全都把注意力放在傷者身上，因此沒當下沒人注意到，這起車禍的肇事者身份是名市議員。

根據了解，韓議員當天獨自駕車，身旁未有助理陪伴，行經沿海一路和長興街口，撞上在鋼鐵廠工作，騎機車的55歲余姓男子，儘管警消第一時間獲報到場，經搶救後，依舊沒能將余姓騎士從鬼門關拉回來，13日上午家屬將陪同進行司法相驗。

針對這起車禍事件，韓賜村本人回應指出，「我也很自責，畢竟車禍有比例對錯，尚未跟家屬談和解，今天剛往生，拜託一下。」

回想車禍當時情形，韓賜村說：「當時在十字路口，他騎車我開車，從旁邊撞我車子右前側，送到醫院緊急開刀不治，現在家屬傷心我也滿沮喪滿過意不去的，沒有酒駕問題，約5點多，希望能多體諒一下，但坦然面對。目前尚未談和解，希望能圓滿收場，對方約40多歲男子，現在雙方都比較沮喪，盡量把後事辦圓滿，也要等報告。」

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
雞排妹親揭「過夜砲友男身分」！認了同居2年
徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死
獨／高市議員開車肇禍騎士不治　目擊者還原真相：車開很快還闖紅
台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化警逆向拒酒測還攀關係「自己人」　挨罰18萬記一大過

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

快訊／徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死

超高車凌晨誤闖！消防管線秒毀損…台61線「鳳鼻明隧道北上車道」搶修中

獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了

「父女戀」情侶醉毆運將「警壓制腳踹短裙女」　萬華分局道歉懲處

酒店妹「5大戰場」流竄直擊！打游擊價碼流出　老司機哀哀叫

3月大女嬰臉色發白送醫僅2400公克重　生母認了「只餵米漿」起訴

投資礦石吸金173億　女業務員10萬交保

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

彰化警逆向拒酒測還攀關係「自己人」　挨罰18萬記一大過

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

快訊／徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死

超高車凌晨誤闖！消防管線秒毀損…台61線「鳳鼻明隧道北上車道」搶修中

獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了

「父女戀」情侶醉毆運將「警壓制腳踹短裙女」　萬華分局道歉懲處

酒店妹「5大戰場」流竄直擊！打游擊價碼流出　老司機哀哀叫

3月大女嬰臉色發白送醫僅2400公克重　生母認了「只餵米漿」起訴

投資礦石吸金173億　女業務員10萬交保

彰化警逆向拒酒測還攀關係「自己人」　挨罰18萬記一大過

瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好，大部分的人都不知

片鴨皮脆肉汁多！台中排隊烤鴨老店　炒鴨夠味、加辣更過癮

LIVE／勞工紓困貸款加碼！龔明鑫率財經部會首長談「融資協助突破5000億」

花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

跨出大台北與台中地區！31冰淇淋前進新竹　落腳遠東巨城

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

雞排妹「砲友宣言」被起底！　遭男友掐脖施暴…11任精彩情史曝光

EXO燦烈暖舉曝光！「默默買下攤販80萬元鯛魚燒」　網誇：善良天使

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

社會熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

高市議員爆闖紅燈　騎士搶救5天亡

國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分鐘　瘋狂4公里後..

警踹短裙女全直擊　真相還原

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

男捕魚消失出海口！友目擊嚇傻

即／南港警遇襲！遭辣椒水噴濺

婦人掉落山坡下失聯警尋獲時已死亡

網傳國道1號大灣交流道逆向小客車攔到了！

更多熱門

相關新聞

高市府攜手企業暖心挺青年　首波釋500職缺

高市府攜手企業暖心挺青年　首波釋500職缺

六月畢業季即將來臨，在新冠肺炎疫情衝擊整體產業下，高雄市政府超前部署，邀請高雄在地優質企業率先向青年朋友釋出職缺、招聘優秀人才，為景氣復甦做好準備。高雄青年局也在五月份推出「青年築夢獎勵金」，提供125名青年申請，強化高雄就業競爭力。

高市議員爆闖紅燈　騎士搶救5天亡

高市議員爆闖紅燈　騎士搶救5天亡

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

廣德家攤車掛「罷韓標語」遭檢舉違停　老闆贏了！

保七警與妻拉扯「割破動脈亡」！去年情人節才狂放閃光

保七警與妻拉扯「割破動脈亡」！去年情人節才狂放閃光

員警眼尖發現欲跳橋輕生女子及時制止

員警眼尖發現欲跳橋輕生女子及時制止

關鍵字：

高雄市議員闖紅燈搶救不治相驗小港區員警目擊者

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

賴弘國2點讓阿嬌心死！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面