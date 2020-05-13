獨／高市議員開車闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

▲高雄市議員韓賜村。（圖／翻攝自Facebook／韓賜村）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市議員韓賜村7日時開車行經小港區沿海一路時，疑似闖紅燈，撞上一名騎機車的余姓騎士，騎士遭撞當場噴飛倒地，頭部受到重創，送醫搶救時，昏迷指數一度只有3，經過5天搶救仍不幸身亡。

根據車禍的徐姓目擊者表示，「當時我騎在被撞的機車騎士後面，但我提早剎車了，因為我看到那台車開得很快，而且很明顯闖紅燈。」他還說，當時時間是傍晚5點多，正值下班時間，車流量非常大，車禍發生當下肇事者並未逃逸，下車查看傷者情況，有其他目擊者第一時間就報警處理，救護車也會快抵達現場，不過傷者頭部重創，流了一灘血，場面怵目驚心。

徐先生進一步形容，「被撞的先生倒地後，一動也不動，身體蜷曲著，感覺是馬上失去了意識。」不過在場的其他人，由於全都把注意力放在傷者身上，因此沒當下沒人注意到，這起車禍的肇事者身份是名市議員。

根據了解，韓議員當天獨自駕車，身旁未有助理陪伴，行經沿海一路和長興街口，撞上在鋼鐵廠工作，騎機車的55歲余姓男子，儘管警消第一時間獲報到場，經搶救後，依舊沒能將余姓騎士從鬼門關拉回來，13日上午家屬將陪同進行司法相驗。

針對這起車禍事件，韓賜村本人回應指出，「我也很自責，畢竟車禍有比例對錯，尚未跟家屬談和解，今天剛往生，拜託一下。」

回想車禍當時情形，韓賜村說：「當時在十字路口，他騎車我開車，從旁邊撞我車子右前側，送到醫院緊急開刀不治，現在家屬傷心我也滿沮喪滿過意不去的，沒有酒駕問題，約5點多，希望能多體諒一下，但坦然面對。目前尚未談和解，希望能圓滿收場，對方約40多歲男子，現在雙方都比較沮喪，盡量把後事辦圓滿，也要等報告。」

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