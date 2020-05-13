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川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」

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▲▼川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲男子手掐小薩摩耶脖子，威脅「沒人買就弄死」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省自貢市一名男子日前在網路上發文，販售一隻一個多月大的薩摩耶幼犬，表示「沒人買就弄死算了，不想養了！」還附上手掐小狗脖子、拍打小狗的照片以及影片。小狗目前已被愛狗人士集資買下，賣狗的男子透露，他買了狗以後不想養，想用原價賣掉，但沒人出錢，所以才會威脅虐狗，讓愛狗人士快點來購買。

根據《紅星新聞》報導，四川自貢市寵托幫寵物寄養中心的負責人付女士表示，她上周在網路上看見一名男子貼出了虐待薩摩耶幼犬的影片，男子一手掐住小狗的脖子，一邊拍打頭部， 還喊著「沒人買就弄死、弄死！」

付女士指出，經過愛狗人士們的努力確認，該影片是一名年輕男子在微信朋友圈發布的，男子的目的很簡單，就是想把小狗賣掉。為此，愛狗人士們發起了「集資救狗」的活動，成功將小狗買回。

付女士提到，該名男子姓何，20多歲，在5月初花了1200元買下這隻薩摩耶幼犬，還購買了600元的飼養物件，然而，可能是經驗不足，飼養了3天之後，何男就不想繼續養了，打算以原價賣出，但沒有人要買，「為了趕快把狗賣掉，他才拍攝了虐狗的影片，希望引起狗人士注意。」

付女士還說，考慮到何男可能是初次養狗，沒有經驗，所以大家都有勸他，教他如何照顧小狗，「跟他交流的過程中，我都是以勸為主，希望能感化他，但沒有作用，最後只好湊錢把狗買下來。」

▼小薩摩耶獲救後情緒低落，但經照顧已恢復健康，正等待領養。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」。（圖／翻攝紅星新聞）

事件被媒體報導後，何男也接受了媒體訪問，他表示，這是他第一次養狗，但飼養幾天後感覺受不了，所以試圖出售，但賣不出去，拍這段影片，目的正是想引起愛狗人士的關注，幫他解決出售小狗的煩惱，「不這樣，就賣不掉！」

何男強調，如果不是為了出售小狗，他就不會拍這個視頻，換成是其他人拍下類似的影片，他也會感到生氣。他還說，影片曝光後，確實感覺到一些壓力，接受網友們的批評，但不想過多回應。

四川省律師協會維權委員會委員馮駿律師表示，法律並沒有規定虐待動物的行為是違法或犯罪行為，因此很難評價這名男子是違法行為，但在社交平台上發布虐待犬隻的行為，在治安管理處罰法上可以視為是一種尋釁滋事的行為，公安機關可以對其進行警告、罰款，甚至進行治安拘留。

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