彰化「列管醉警」市區逆闖還拒酒測　被「自己人」狠打臉...罰18萬記大過

▲彰化1名陳姓酗酒列管員警逆向拒酒測，被記大過調職。（圖／翻攝民生路派出所臉書官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣泰和派出所保安隊員警凌晨巡邏發現2輛自小客車逆向行駛在金馬路上，警方驚覺有異前往攔查，沒想到對方拒絕酒測還說是「自己人」，一查才知是酗酒列管的彰化警分局某派出所陳姓員警，被依法開出18萬元罰單，並記1支大過立即調職處分。

彰化縣警局科長林呈祥對此表示，陳姓員警因為列管酗酒對象，拒測、又逆向行車，被開罰外，並記一大過處分，彰化市警分局也將對外說明。

據了解，陳姓員警員在在南彰某分局任職，工作積極認真，但喜歡喝酒的習氣無法改變，被彰化縣警局列為酗酒列管對象，還將他調到北彰化，沒想到被自己人攔查到，逆向行車還拒絕酒測，雖然無法證實喝酒事實，但逆向行車確實違法，也被自己人開18萬元罰單。

警方凌晨自己人抓自己人違規，正氣凜然剛正不阿的態度為民眾所激賞，但傳到員警耳裡就變得非常難堪，基層得知痛罵，大家都忙著防疫，還有心情趴趴走帶頭犯規，這簡直是一顆老鼠屎壞了一鍋粥尤其現在正是議會質詢期間，局長方仰寧之前才因為埤頭少年被惡雇主拘禁，被議員質疑員警辦事不力，員警們不眠不休的守護民眾，沒有得到鼓勵，恐怕又會因為此事，又被議員痛批，螺絲鬆綁督導不周。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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