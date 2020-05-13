　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一塊醫用紗布塞進65歲女下體近5年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲一塊醫用紗布塞進65歲女下體近5年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省大同市一位65歲女子4年多之前在當地同煤集團總醫院，做了子宮下垂手術，但做完手術後，開始出現尿血、失禁、腰疼等症狀，最近去大同市第三人民醫院婦科複查，竟發現下體塞著一塊醫院紗布。紗布取出時，已經發黑，散發著惡臭。

據《澎湃新聞》報導，張霞的兒子5月12日表示，母親2015年7月在同煤集團總醫院做過子宮下垂手術，紗布在那時便在體內未取出，多年間，給母親精神上、身體上造成難以挽回的損失，「現在她行走困難、小便失禁、需要帶著尿袋，還要輸液消炎治療。」

他稱，術後母親時常感覺不適，一直到後來出現了尿憋、尿血、腰疼、走路困難的症狀，後於2019年5月、6月兩次到同煤總醫院婦科就診，但沒有查出結果。2019年11月，母親到大同第三人民醫院泌尿科檢查，經診斷患膀胱炎，並做了手術。

2020年3月4日，大同市第三人民醫院婦科專家全面複檢，發現張霞陰道處留有醫用紗布。「紗布都已經發黑了，」兒子提供的圖片顯示，有醫院工作人員對著一塊發黑、成團狀的紗布拍照。

▲▼一塊醫用紗布塞進65歲女下體近5年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲舉報的回覆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

為張霞做婦科檢查並取出陰道內紗布的大同市第三人民醫院郭姓醫生5月12日表示，她於3月4日給張霞做全面檢查，發現陰道內部有異物，是一塊紗布，「該紗布大小為中紗布，惡臭且發黑，存在的時間應該不短。」

郭醫生表示，在婦科檢查中，她發現陰道窺器進不去陰道，由此發現張霞的陰道內部有異物，「在取紗布的過程中，我們發現該紗布應該是一塊中紗布，塞得很緊，惡臭且發黑，存在的時間應該不短。」她說，「具體的存在時間和進入途徑我們無法判斷，但陰道感染已經很嚴重。」

她曾經追問過張霞的病史，得知張霞近5年間做過一次陰道脫垂手術和一次膀胱手術。

▲▼一塊醫用紗布塞進65歲女下體近5年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲手術報告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，同煤集團則回應稱，在4年多前手術中確實使用過紗布，但已於術後2天取出，有病程記錄記載；患者術後複查，陰道中也無異物，「該院的醫療行為無過錯,、建議通過醫療事故鑑定、司法等途徑解決。」

同市醫療糾紛人民調解委員會辦公室一位工作人員也表示，3月份他們曾接到過張霞和同煤集團總醫院糾紛的相關情況反映，但這個事情他們無法調解，需要醫院承認事故才能進行調解。他建議，張霞及其家屬可以走司法鑑定、醫療事故鑑定等管道。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉..男星驗DNA崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

1歲女嬰手臂慘被「捲入電扶梯」！監視器畫面曝光：父母一舉動釀禍

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

陸日增7確診「6例本土與舒蘭有關」　吉林封閉管理升級

1歲女嬰手臂慘被「捲入電扶梯」！監視器畫面曝光：父母一舉動釀禍

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

後腦突然冰冰黏黏！一摸是「袖珍型青娃」　森林管護員秒融化

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

女友喝醉馬路大鬧！　男火辣熱吻堵嘴「舌頭當場斷一半」

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」逮10人

川普「沒興趣」重啟貿易談判！趙立堅回應

戴口罩跑步「炸肺」了！醫警告：瘦高的人要注意

湖南爆假奶粉　幼童頭骨畸形狂拍打

長髮妹跑步機上拉伸…下秒全身麻痺倒地「當場失禁」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

跨海投訴招名威　當事陸生說話了！

她拍窗外風景意外錄下「驚悚自殺畫面」

與WHO簽秘密備忘錄　陸外交部回應

無法運送新鮮竹子　加國送還中國大熊貓

父母一舉動　女嬰手臂被捲入電扶梯！

更多熱門

相關新聞

「抱抱睡」乾妹妹10歲兒！色男伸狼爪遭判刑

「抱抱睡」乾妹妹10歲兒！色男伸狼爪遭判刑

黃姓男子2018年間去乾妹妹家過中秋，其中一晚他與乾妹還在就讀小學的女兒甜甜（化名）一起躺在地板抱抱睡時，竟心生色念，將右手伸入甜甜內褲內撫摸，甚至插入她陰道內。法官審理時發現黃男過去曾因公共危險罪遭判刑確定，認定他是累犯，一審加重處有期徒刑7年4月；二審維持原判決確定。

大同董事會競爭白熱化　市場派名單已公布...公司派近日開會決定名單

大同董事會競爭白熱化　市場派名單已公布...公司派近日開會決定名單

黃國昌任大同獨董提名　金管會緊盯

黃國昌任大同獨董提名　金管會緊盯

黃國昌：擔任大同獨董會好好監督　不要懷疑我的決心跟標準

黃國昌：擔任大同獨董會好好監督　不要懷疑我的決心跟標準

黃國昌證實接受大同公司獨董提名

黃國昌證實接受大同公司獨董提名

關鍵字：

紗布下體大同同煤集團總醫院

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面