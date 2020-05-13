尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

▲一塊醫用紗布塞進65歲女下體近5年。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省大同市一位65歲女子4年多之前在當地同煤集團總醫院，做了子宮下垂手術，但做完手術後，開始出現尿血、失禁、腰疼等症狀，最近去大同市第三人民醫院婦科複查，竟發現下體塞著一塊醫院紗布。紗布取出時，已經發黑，散發著惡臭。

據《澎湃新聞》報導，張霞的兒子5月12日表示，母親2015年7月在同煤集團總醫院做過子宮下垂手術，紗布在那時便在體內未取出，多年間，給母親精神上、身體上造成難以挽回的損失，「現在她行走困難、小便失禁、需要帶著尿袋，還要輸液消炎治療。」

他稱，術後母親時常感覺不適，一直到後來出現了尿憋、尿血、腰疼、走路困難的症狀，後於2019年5月、6月兩次到同煤總醫院婦科就診，但沒有查出結果。2019年11月，母親到大同第三人民醫院泌尿科檢查，經診斷患膀胱炎，並做了手術。

2020年3月4日，大同市第三人民醫院婦科專家全面複檢，發現張霞陰道處留有醫用紗布。「紗布都已經發黑了，」兒子提供的圖片顯示，有醫院工作人員對著一塊發黑、成團狀的紗布拍照。

▲舉報的回覆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

為張霞做婦科檢查並取出陰道內紗布的大同市第三人民醫院郭姓醫生5月12日表示，她於3月4日給張霞做全面檢查，發現陰道內部有異物，是一塊紗布，「該紗布大小為中紗布，惡臭且發黑，存在的時間應該不短。」

郭醫生表示，在婦科檢查中，她發現陰道窺器進不去陰道，由此發現張霞的陰道內部有異物，「在取紗布的過程中，我們發現該紗布應該是一塊中紗布，塞得很緊，惡臭且發黑，存在的時間應該不短。」她說，「具體的存在時間和進入途徑我們無法判斷，但陰道感染已經很嚴重。」

她曾經追問過張霞的病史，得知張霞近5年間做過一次陰道脫垂手術和一次膀胱手術。

▲手術報告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，同煤集團則回應稱，在4年多前手術中確實使用過紗布，但已於術後2天取出，有病程記錄記載；患者術後複查，陰道中也無異物，「該院的醫療行為無過錯,、建議通過醫療事故鑑定、司法等途徑解決。」

同市醫療糾紛人民調解委員會辦公室一位工作人員也表示，3月份他們曾接到過張霞和同煤集團總醫院糾紛的相關情況反映，但這個事情他們無法調解，需要醫院承認事故才能進行調解。他建議，張霞及其家屬可以走司法鑑定、醫療事故鑑定等管道。

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