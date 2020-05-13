酒店妹「5大戰場」流竄直擊！打游擊價碼流出　老司機哀哀叫

圖、文／鏡週刊

台北市一名酒店女公關上個月初確診感染新冠肺炎後，全台酒店、舞廳遭勒令停業，至今滿1個月。本刊調查，為維持生計，許多小姐轉接「私檯」成為伴遊或飯局妹，也有不少人改當起隨傳隨到的傳播妹，前往KTV、摩鐵、釣蝦場等各種娛樂場所陪酒。不過，在缺乏店家及經紀人保護下，小姐們的人身安全受到威脅，狀況層出不窮，也成為疫情下的另類受害者。

▲為節省水電開支，台北市林森北路許多酒店連招牌燈都熄了。（圖／鏡週刊提供，下同）



5月11日，新冠肺炎已29天無本土確診病例，在此之前，中華職棒已領先全球解封，開放球迷進場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日穿著0號球衣親臨球場致詞，喊出「樂活防疫」的口號，希望在注意防疫的前提下，讓大家的生活能夠慢慢回到正軌。

除了體育賽事及一般民生活動逐步解封外，8日的中央流行疫情指揮中心記者會，陳時中也表示，若能符合「社交距離」「實名制」「個人衛生」「消防安檢」四大重點，經地方政府評估安全無虞後，包括酒店等八大行業也可開始恢復營業，且不受室內100人、室外500人的規定限制。

消息一出，當晚許多原本關門熄燈的酒店業者，紛紛重新開門，並找來清潔業者進行店內打掃、消毒工作，準備在正式解禁後能馬上營業。

為維持生計，酒店、舞廳從四月初至今約一個月停業期間，不少經紀與公關小姐選擇改變戰術，從原本棲附酒店的「陣地戰」，改成透過群組聯絡，或聚集在其他據點待命的「游擊戰」，等待「生意」上門後，依約穿梭在大小飯局、KTV、摩鐵、卡拉OK或釣蝦場等五大娛樂場所。

在酒店業擔任經紀多年的小P（化名）告訴本刊，政府宣布酒店停業後，他就與開酒吧的友人商量，要當天有報班的小姐都前往酒吧待命，若有客人想要叫小姐，就請他們到酒吧挑選，選定後可以直接在酒吧飲酒作樂，或是將小姐帶到其他地方消費。

若有客人不方便前往酒吧，他就用通訊軟體傳送小姐的照片讓客人挑選，再請小姐自行與客人會合。

另一名原本在酒店擔任業績幹部的小張（化名）透露，他採取的是貴賓預約制，這一個月來他每天早上先請小姐報班，再透過自己的人脈或網路攬客，有客人上門預約後，再將小姐的照片傳給客人挑選。

除此之外，因小張與摩鐵業者熟識，也會幫客人預定附有KTV設備的摩鐵房間，另外還會協助客人張羅當天的食物與酒水，供他們享用。

這樣的服務模式雖然周到，但收費也比在酒店略高。資深酒客阿育（化名）就抱怨說：「以前我在酒店消費，桌面、啤酒都有幹部招待，有時候連包廂費都免了，一個人消費2小時，頂多6、7000元，現在透過經紀或幹部找小姐，都要算3個小時『小框』的費用，光是小姐就要花7200元，這還不包括吃喝、場地費用，一趟下來，不準備個15000元根本不夠，怎樣都覺得不划算。」



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