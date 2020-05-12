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台電挺企業電費紓困免申請　基隆受疫情影響電費最多可打7折

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▲ 台電挺企業電費紓困免申請 基隆受疫情影響電費最多可打7折。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 台電挺企業電費紓困免申請，基隆受疫情影響電費最多可打7折。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌關心產業紓困邀台電說明電費減免，台電基隆區處12日在基隆市政府，說明經濟部因應新冠肺炎疫情的電費減免措施，自2020年3月1日起至9月30日止，針對營業額受疫情影響減少達50%的業者，電費最多可以打7折。

林右昌對於台電公司疫情期間，提供工商企業界甚至一般小商店電費減免措施表示感謝，希望透過本次記者會的說明，讓台電相關的紓困資訊能傳達給全基隆市的業者，基隆市政府會與台電一起努力協助業者順利度過疫情難關。

台電基隆區處指出，為讓電費減免更便民，台電依據紓困振興辦法，由國稅局依用戶營業額增減資料認定結果，提供名單給台電直接辦理電費減免，用戶無需向台電申請，基隆地區初估5月份已約有1萬戶適用，減免金額約1400萬元。

台電基隆區處表示，此次電費紓困措施，營業額減少15％以上的產業，低壓用戶電費打9折，每月電費減免上限10萬元；營業額減少50％以上的產業，電費打7折，低壓用戶每月減免上限30萬元，高壓用戶（如工業區廠商）每月減免上限300萬元。

此外，高壓紓困用戶可申請暫停部分契約容量，減輕基本電費負擔，若於明年6月30日前申請恢復，可免收紓困方案適用期間的供電設備維持費。

台電基隆區處處長張建川表示，至於部分小型商號、攤販、農漁業、家庭手工業、醫療機構等，如無營業稅稅籍資料，目前各中央目的事業主管機關，正研議認定方式，認定後將提供名單予台電辦理電費減免。

張建川表示說，在繳費方面，台電也提供了緩繳及分期付款的措施，受疫情衝擊的低壓用戶，台電將自動延長繳費期限為4個月；高壓用戶則可視需要向台電申請均分為4期分期支付。

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