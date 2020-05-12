推薦姊夫當NCC司機被罰百萬！釋字786號「宣告違憲」…前委員劉孔中勝訴

▲前NCC委員劉孔中推薦自己姊夫任職司機，遭監察院裁罰100萬元，上訴後，日前台北高等行政法院根據釋憲結果，判劉勝訴。（圖／翻攝Google地圖）

記者陳羿妏／台北報導

前台灣通訊傳播委員會（NCC）委員劉孔中2006年6月推薦自己的姊夫進NCC擔任司機，藉由人力外包公司雇用，再以派遣人員方式讓姊夫任職。事後，劉男遭監察院裁罰100萬元，他不服結果，改提行政訴訟，日前台北高等行政法院根據釋憲結果，以原處分不合法為由，撤銷原判決，全案仍可上訴。

判決指出，監察院調查時，認為劉男明知姊夫為法定公職人關係人，卻假藉職務之便，讓姊夫獲取「非財產上利益」，依《公職人員利益衝突迴避法》最低罰鍰，裁罰100萬元。全案由台北高等行政法院審理時，認為《公職人員利益衝突迴避法》有牴觸憲法之虞，裁定停止審理，聲請釋憲。

對此，大法官會議受理後，認為《公職人員利益衝突迴避法》的規定，未衡酌違規情節輕微之情形，一律處以100萬元以上的罰鍰，可能造成「個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形」，不符比例原則，去年12月13日作釋字786號解釋，宣告違憲，當天起不適用。

合議庭認為，當時行政院依違反《公務員服務法》與《公職人員利益衝突迴避法》移送劉，其中《公務員服務法》部分，監察院函覆劉的內容提及，「情節單純，並無其他違失；2007年4月10日遭行政院停職處分，喪失通傳會委員職務，且停職期間全無薪俸，處分已屬嚴重，不再論處」，然而函內提及的「不再論處」應該是指內部秩序維護目的「不送懲戒」，此內容與《公職人員利益衝突迴避法》立法目的、淵源有差異，因此監察院此函不具有「行政秩序罰性質」。

另外，公務員若違反《公務員服務法》移送監察院審查屬「懲戒罰」，違反《公職人員利益衝突迴避法》受罰則屬「行政罰」，兩者性質根本不同，因此台北高等行政法院認為，依照釋憲案結果，全案不適用《公職人員利益衝突迴避法》，最終撤銷原判決，判劉孔中勝訴，全案仍可上訴。

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