貿易戰一觸即發　中國禁多家澳州肉商進口

▲澳洲媒體報導，畜牧業者可能將成為新一批受害者。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨12日專電

繼中國揚言要向澳洲大麥課徵關稅後，澳洲肉類產業已成為另一個被針對的對象。澳洲媒體指出，中國此舉是和澳洲政府主張獨立調查中國疫情來源的倡議有關。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，隨著澳洲和中國可能爆發「貿易戰」，澳洲的畜牧業者或將成為新一批受害者。

ABC報導指出，繼中國揚言要向澳洲大麥課徵高關稅後不過幾天，澳洲又有多家主要屠宰場已登上中國的黑名單，被禁止進口紅肉到中國。

有別於大麥的關稅爭議攸關西澳州的農業生計，近日被中國針對的4家肉商，其中3家位於昆士蘭州，還有一家位於新南爾斯州。

媒體大享梅鐸旗下的「每週時報」（Weekly Times）今天報導指出，受影響的肉商分別是Kilcoy Pastoral、「牛肉城」（Beef City）和Dinmore，以及新南爾斯州的「北方肉品企業」（Northern Cooperative Meat Company）。

其中Kilcoy Pastoral為中資所持有，Kilcoy Pastoral為Kilcoy Global Foods旗下事業。據香港「東網」今年1月2日報導，Kilcoy Global Foods已在香港申請上市，主要股東包括中國北京厚生投資（Hosen Capital）和四川新希望集團。

另外「每週時報」提到，「牛肉城」（Beef City）和Dinmore為巴西肉商JBS Global所持有。

澳洲政府於4月底向國際社會倡議，派遣獨立監察人員進入中國調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的起源，並且調查中國政府處理疫情的作法。隨後澳、中兩國政府遂陷入一輪舌戰，中國駐澳洲大使成競業提到，澳洲的牛肉、紅酒和教育產業可能會因此而受到中國抵制。