批蘇嘉全家族「貪到新境界」挨告…他答應不罵了：我偏綠，現在都罵韓國瑜

▲蘇嘉全不滿遭網友抹黑家族貪汙提告，黃姓網友5/12出庭時表示，政治人物應受公評，他最近都在罵韓國瑜。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

前立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠於2018九合一選舉時，表態參選屏東立委，黃姓網友於選前在臉書，以「這家族在屏東貪到新境界，連校長都能賣」為標，批蘇嘉全家族在屏東貪污，蘇嘉全不滿提告，求償30萬並要求黃男臉書、登報道歉，黃男5月12日出庭，表示無法認為蘇嘉全操守沒問題、拒絕刊登對方要求的道歉啟事，並堅持政治人物應受公評。

黃男表示，他當時依據過去見聞，在臉書貼文反映家鄉可能發生過的事，是善意評論公共事務，希望大家能選出好的政治人物，現在也都刪掉了，且蘇嘉全提告的刑事部分，日前也獲不起訴處分。

蘇嘉全律師表示，刑事已聲請再議，且黃男上次開完庭後，回去仍在臉書批評蘇嘉全，「沒得和解了？我可以繼續罵了」，又回覆網友「好啊，那就來開個蘇嘉全八卦討論會，照三餐罵他」，顯見黃男根本庭內、外兩個人，出庭時一副無辜的樣子，只是想爭取法官的同情。

黃男表示，他只是在臉書上跟網友開玩笑，後面也沒再罵蘇嘉全，且他政治偏綠，現在反而都在罵韓國瑜，另外，他也不願刊登蘇嘉全擬的道歉啟事，稱蘇嘉全前半段的政治生涯充滿理想，他也很認同，但據維基百科記載，蘇嘉全後來的爭議實在太多，他沒辦法違反本意、說「蘇嘉全操守沒問題」。

黃男認為，若政治人物都透過訴訟抑制言論，「很多聲音會被壓下去」，就像最初在大陸社群警示新冠肺炎的８個醫生一樣，「後來聲音就被壓下去了」，若本次訴訟判蘇嘉全勝訴，他會覺得「很遺憾」，但在法官的勸說下，他也答應在案件結束前「不會再罵蘇嘉全了」。

蘇嘉全也請律師代為澄清，表示若他擔任屏東縣長時，議會的多數是國民黨，要是傳出貪汙的負面傳聞、失去民意支持，後面又怎麼能順利連任，駁斥黃男言論不實。本案將於6月16日續審。

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