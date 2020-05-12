陸4月CPI重回3字頭　年增3.3%創7個月新低

▲大陸近幾個月的CPI、PPI表現受新冠肺炎疫情、經濟發展動能轉換等影響，剪刀差繼續擴大。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局12日公布數據顯示，今年4月，大陸消費者物價指數（CPI）年增率3.3%，低於預期並較前值大降1個百分點，為7個月以來新低，惟另一方面，受新冠肺炎疫情影響、全球經濟復甦乏力，以至大陸工業生產物價指數（PPI）較上個月再降1.6個百分點，達 -3.1%，CPI、PPI剪刀差持續擴大。

數據顯示，2020年4月，大陸CPI年增3.3%，預期3.7%，前值4.3%；PPI方面，年增-3.1%，預期 -2.5%，前值 -1.5%。累計1到4月份，大陸CPI平均年增率為4.5%。

▲大陸官方認為，年初受到疫情影響，大幅上升的食品等民生物資價格，將隨復工復產的推進回穩。（圖／CFP）

值得注意的是，今年初受新冠肺炎疫情影響以來，大陸消費者物價指數上揚，主要受民生物資需求引導，而到了當前復工復產、復市復商陸續重回正軌後，4月大陸食品價格年增14.8%，漲幅已較上月回落3.5個百分點，另漲幅較劇烈的豬肉價格，4月年增96.9%，漲幅也回落了19.5個百分點，鮮果、蔬菜、雞蛋等價格也均較1到3月有所下降。

但在國際大宗商品價格持續下降等因素影響下，4月大陸工業品價格繼續走低。其中，石油和天然氣開採業價格下降35.7%，擴大18.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降9.0%，擴大1.2個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降3.0%，擴大1.6個百分點。

華創證券在報告中提到，隨大陸國內生產供應恢復較快，加以生豬產能自去年10月以來持續恢復，今年年中、下半年水果價格、豬肉價格年增率將會較快下滑，助推CPI增幅的趨緩，預計「今年CPI呈滑梯式回落走勢，全年中樞在3%左右。」

大陸國家發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程也強調，疫情對大陸居民消費價格的影響是短期的，物價平穩運行的基礎仍然堅實。但《央視》報導也引述機構分析稱，未來，預計PPI受全球大宗商品價格下跌，以及需求偏弱的影響，還將有繼續下探的空間。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦