「疫情失控還派軍隊鎮壓」　南警破假疫情訊息移送61件67人

▲台南市警局至目前共偵辦假疫情訊息案61件67人，哄抬口罩價格等案5件，查扣5935片醫用口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從新冠肺炎疫情爆發以來，為阻假息擾亂民心，台南市長黃偉哲指示市政府各局處全面強化防疫相關作為下，市警局動員協助疫情調查、查處假訊息及偵辦哄抬囤積防疫物資等案件，其中偵辦與新冠肺炎疫情相關的網路不實訊息案件量，已多達61件，共計移送67人。

新冠肺炎疫情肆虐至今，雖日益趨緩，但有關疫情的不實訊息仍活耀於各個網路平臺上，無論此爭議訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，惟非經中央主管機關發布之公開資訊或引起大眾恐慌，均有法律問責之必要。因此政府特別制訂散播有關疫情之謠言或不實訊息，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金之規定。

台南市警方偵辦不實訊息案件量，已多達61件，共計移送67人。這些網路不實訊息主要是透過臉書、Line、PTT及IG來做傳播，且內容形形色色，五花八門，不管是民眾轉傳不明訊息，或是散播確診敦睦艦隊官兵不實足跡訊息，亦或是惡意散布如「太恐怖了…台灣政府太誇張了！疫情失控還派軍隊鎮壓！！請各位分享出去…」、「…昨晚收到總統府特別指令，在台北大巨蛋集合，處理掩埋因肺炎死亡者屍體。真的死了好多人用怪手掩埋，成百上千屍體，被埋在未完工的大巨蛋體育場下面…」等內容之不實訊息，市警局皆加強查緝，依法究辦，迅速查處不實訊息傳播、散播於眾，遏止引發恐慌。

另疫情期間，醫用口罩業經衛生福利部公告為防疫物資，如有意圖抬高口罩交易價格或囤積居奇行為，業已構成「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條，可處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，針對是類案件，市警局秉持嚴正執法的立場，共計查獲5件，查扣醫用口罩5935片，遏止不肖分子藉機大發災難財。

台南市刑大指出，雖正值疫情趨緩之際，台南市政府仍全力加強宣導防疫措施，不容鬆懈，各地區景點及觀光旅遊業者均已做好充分的防疫準備。台南市不僅是文化古都，更擁有如詩畫般的自然生態美景，及聞名遐邇的農漁產品特色美食，歡迎大家戴好口罩，安心遊台南。

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