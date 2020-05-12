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美控陸駭客偷新冠研究、治療法　趙立堅否認：中國走在前面！

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

近來中美關係緊繃，你來我往互不相讓。美國FBI和國土安全局近日批評大陸駭客和間諜試圖竊取美國新冠疫苗研究成果和治療方法。大陸外交部發言人趙立堅11日對此表示，中國在新冠疫苗研究走在前面。

趙立堅於11日的例行記者會上表示，中國是網路安全的堅定維護者，也是駭客攻擊的受害國，我們歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網路駭客攻擊行為。中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的。

除此之外，美國國土安全局8日發表聲明草案表示，為了強化美中對等，來自中國境內的駐美記者簽證停留期將不超過90天。趙立堅也抗議，美方有關錯誤做法是對中國媒體政治打壓的升級，對此表示強烈不滿和堅決反對。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒。（圖／路透社）

趙立堅指出，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，不斷升級對中國媒體的打壓行動，2018年12月要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」。2018年以來，美方已經對20多名中方記者無故拒簽。

美方2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又採取駐美機構人數限制措施，變相「驅逐」60名中方媒體記者，現在又在簽證方面採取歧視性限制措施，嚴重干擾中方媒體在美開展正常報導活動、兩國間正常人文交流。

趙立堅表示，美國駐華記者在華記者證和居留證件有效期絕大部分是一年有效，而根據美方新規定，中國媒體駐美記者簽證停留期將不超過90天。這樣與美方強調的對等不符合。

趙立堅最後批評，「美方言必稱新聞自由、對媒體保持透明度，為何如此懼怕中國媒體的報導？美方所謂『對等』，實質上是對中國媒體的偏見、歧視和排斥。美方以『對等』為藉口，不斷升級對中國媒體的政治打壓，將嚴重干擾中方媒體在美開展正常報導活動。我們要求美方立即糾正錯誤。否則，中方將不得不對美採取反制措施。」

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