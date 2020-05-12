台東男遭青竹絲咬傷搭救護車...路上竟爆胎！警疾駛半小時送醫

▲ 民眾遭青竹絲咬傷搭乘救護車途中爆胎 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣成功警分局都歷派出所長江家銘，日前晚間9點許執行交通事故防制勤務時，於台11線125公里處見到一輛台東醫院成功分院的救護車停靠在路邊，駕駛與護理師正焦急查看車況。上前關心後得知救護車載送成功鎮一位遭青竹絲咬傷民眾，卻在半路爆胎，因換胎恐耗費不少寶貴時間，希望警察可以先協助將該位患者送醫。

江家銘見事態緊急，讓該位患者與護理師攜緊急醫材搭乘巡邏車後座，並開啟警示燈與警鳴器請沿線車輛禮讓，在30分鐘內疾駛40公里的路程趕抵台東醫院院本部急診室。病患經醫師施用抗蛇毒血清治療後病情穩定無生命危險，醫院與家屬均十分感謝江所長的緊急載送，讓患者得以在黃金時間內得到救治。

▼ 幸由都歷派出所長江家銘以警車搭載民眾及護理師趕至台東醫院院本部救治。（圖／記者楊鈞典翻攝）

成功分局長蘇偉荃表示，都歷所江所長機警的察覺救護車異狀與即時處置，讓遭毒蛇患者可以在最短時間內送醫急救，實屬可貴。也提醒民眾台11線多屬雙向單車道，遇有警車、消防車與救護車等車輛開啟警示燈及警鳴器時，均應立即避讓，並不得在後跟隨急駛，避免耽誤警消執行緊急任務之黃金時間。

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