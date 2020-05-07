提升大台南救護能量　企業捐贈「大成鋼集團號」救護車回饋社會

▲大成不銹鋼工業董事長謝麗雲等人，捐贈價值400萬元的救護車及救護設備器材供緊急救護使用，並由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大成不銹鋼工業股份有限公司董事長謝麗雲、總經理謝榮坤及執行長王玲華，在台南市消防局，辦理救護車「大成鋼集團號」及X-series 12導程生理監視器等相關救護器材及設備一批，總價值共新台幣400萬元之捐贈儀式，供執行到院前緊急救護使用，並由李明峯局長代表接受。

消防局指出，大成不銹鋼工業股份有限公司係1986年由謝榮坤先生在台南仁德區創立，初期以製造不銹鋼工業用管為主，時至今日，大成鋼已發展成為國際集團企業，於國內外業界均享有盛名，不僅是眾人口中的幸福企業，全公司員工在創辦人及其夫人（公司執行長）的帶領下，對社會公益的參與及各慈善機構的捐助更是不落人後。

董事長謝麗雲、總經理謝榮坤及執行長王玲華，得知仁德消防分隊救護車已逾年限，且出勤頻繁及需汰換後，深覺此事極有意義，即力促完成此事，雖然以公司獨立捐助此救護車並不成問題，但深覺好事應給員工有機會參與，果不其然，消息一公佈立即得到員工們的踴躍捐助，差額部分則由公司補足，能為地方鄰里貢獻自己的心意，大家都感受到種福田的喜悅。

消防局長李明峯表示，該局現正在大力推動到院前心肌梗塞病患急救成功，自統計2019年開始與台南市8家心導管急救責任醫院推動到院前12導程心電圖系統，至2020年3月底，急性胸痛病患經救護車上施作12導程心電圖共534件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共46件，搶救了46條寶貴的生命，大幅得縮短黃金搶救時間。

市長黃偉哲表示，相信有了這台全方位配備完善的救護車及這台價值100萬元X-series 12導程生理監視器的加入，借由訓練有素專業救護人員之手，來執行精良緊急醫療救護工作，能夠搶救更多民眾於危難之中，並拯救更多的生命。將讓仁德地區的市民朋友獲得更多保障，並期待能更加喚醒民眾的安全意識，以降低各種災害或不幸的事件發生。

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