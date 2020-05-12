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28天零確診　大江購物中心撒幣3000萬搶市！「高麗園」6月試營運

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▲28天零確診，大江購物撒幣3000萬搶市

▲28天零確診，大江購物中心於母親節後推出「放肆大撒幣」活動。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩、已連續28天零確診，民眾也開始「自我解禁」外出活動購物。桃園中壢區大江購物中心、看好商機母親節後，趁勢加碼推出「放肆大撒幣」活動，在5月14至24日、為期11天送出價值3000萬元的購物回饋金，除了APP會員折價券及聯名卡來店禮，還有全桃獨家的誠品書店消費滿899元即可現抵200元等超值優惠。

▲28天零確診，大江購物撒幣3000萬搶市

▲「高麗園」6月於大江試營運。（圖／大江提供）

另外，在大桃園地區擁有眾多餐飲品牌的大江購物中心，再添生力軍，隸屬於兩班家餐飲連鎖集團旗下的「高麗園」韓式銅盤烤肉，首度在桃竹苗展店預計在6月初試營運，該餐廳主打「吃到飽」的銅盤烤肉之外，還有提供韓式現點熱炒、各式麵類湯品與小菜等，可說是高CP值韓式料理，以吸引饕客們前來品嘗。

大江購物中心企劃部經理楊若琳11日表示：為提升消費者的購物意願，大江將主動以APP簡訊發送折價券，讓APP會員可於館內指定店櫃消費滿999元即可直接現抵100元，第一波預估發送超過20萬份。會員於館內消費滿999元並於結帳時出示折價券即可直接現抵100元，而大江聯名卡友消費滿999元額外再得200元電子現金券，期刺激買氣、吸引消費者上門。

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