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日本抗議3度進入釣魚台　趙立堅：這是中方固有權利

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社） 

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國海警船8、9及10日一連3天進入釣魚台列嶼，並尾隨日本漁船，引起日本外務省抗議。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，日本漁船在中國領海進行非法的作業，海警船依法進行監控及跟蹤，「敦促日方立即停止侵權行為。」

根據日媒NHK報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹表示，中國海警船進入尖閣諸島並跟隨作業中的漁船，已經向中國駐日大使館提出強烈抗議，並強調「尖閣諸島是我國固有的領土。」距離中國上一次連3天進入釣魚台列嶼，可以追溯到2016年8月。

中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者上回應，中國海警船在釣魚台列嶼例行巡航時，發現有日本漁船在中國領海內進行非法作業，立即要求其立即停止活動、退出相關海域，並堅決應對日本海上保安廳干擾執法的行為，「中方已通過外交渠道提出嚴正交涉，敦促日方停止侵權行為。」

在面對釣魚台列嶼的問題上，中國外交部曾多次強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，對於主權擁有充分的歷史和法理依據，日方的所作所為完全無法改變這一個客觀事實。

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