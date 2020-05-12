悚！英國村莊毒毛蟲激增　一碰到就皮膚紅腫、氣喘

▲ 櫟列隊蛾幼蟲在英國東南部村莊肆虐。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國新冠肺炎病例超過義大利，成為歐洲疫情最嚴重國家，一波未平、一波又起，當地鄉村地區同時上演另一波「毒毛蟲之亂」！一種有毒毛蟲近日突以驚人速度繁殖，導致村民接觸後陸續出現眼晴發炎、皮膚大面積紅腫、全身發癢、喉嚨痛、氣喘及呼吸困難等症狀，甚至引發生命危險，讓當局相當頭疼。

根據《每日星報》報導，這起蟲災最開始發生在英國東南部肯特郡的小村子赫斯登（Hersden），當地的櫟列隊蛾（oak processionary moth）幼蟲突然在近日開始大量繁殖，變得隨處可見，村民一但皮膚接觸到這種毛蟲，就會立刻出現紅腫的情況，全身發癢潰爛，甚至過敏、氣喘。

▲ 村民觸碰到毒毛蟲，皮膚就會紅腫潰爛。（圖／翻攝almabrend推特）

生物專家說明，這些體長7至38公釐的毛蟲身上長滿成千上萬細小的棕色毒毛，這種毒毛所分泌的一種蛋白質正是造成皮膚紅腫、潰爛的原因，若沒有及時治療，可能會出現呼吸困難，甚至喪命。呼籲民眾經過花園及樹叢附近，要多加小心，如果不慎觸碰到需迅速就醫。

生物專家提到，其實櫟列隊蛾幼蟲是當地春夏很常見的生物，每年櫟列隊蛾都會在樹木和灌木葉上產下200到300個卵，不過最近幾年因為全球暖化，加上牠們大部分的天敵都因為棲息地限縮而減少、消失，才會導致他們繁殖的數量越來越多。

對此，肯特郡議會目前已經決定，將派遣一個專家小組前往當地處理相關問題，希望能盡快解決村民們的困擾。