買二手車改裝　桃園男半路出問題…送修聽真相嚇壞：「這是靈車！」

▲買二手車買到靈車，陳男氣炸。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

改裝露營車，到全台各地露營，是不少人的休閒活動。不過，桃園一名陳姓男子日前買了輛二手車來改裝，一上路就出了問題，送到修車廠後，才發現原來買到的是靈車，讓他氣炸投訴中古車商。

陳男指出，由於車輛晚上的時候看，沒有太多瑕疵，內裝看不出來有瑕疵，不過在購車完畢，返回桃園的過程，漸漸發現不對勁，甚至還在路上發生問題。後來整理車子時，他在車內發現許多怪異的地方，如車內有著類似板凳區的痕跡，還有疑似用來安裝滑軌的孔洞，車上還發現了一顆黃色的枕頭。

▼買二手車開上路，陳男在車上找到黃色枕頭。（圖／翻攝《東森新聞》）



陳男感到相當奇怪，把車子開到修車廠去。沒想到修車廠老闆一看，直接斷言車輛以前絕對是靈車，讓陳男氣炸了。陳男隨後向車商投訴。對此，遭投訴的車商澄清，前車主原先也打算改裝，把車輛變成露營專用車，才會拆掉內裝，加上隔熱板，靈車絕對是在殯葬業的同行間交流，不會流入二手車行，中古車商也不會去收購。

不過，其他業者則說，這輛車一看就知道前身是靈車，賣商會有這些言詞，是因為「這樣才能銷售」。改裝露營車的業者也回應，從許多蛛絲馬跡來看，這輛車的確是靈車。目前雙方仍未達成共識，買方也決定追查到底，事實究竟如何，仍待進一步釐清。

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