台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險　每年調整保障額度

▲康健人壽建議，單親媽媽應審慎做好足夠且完善的保險規劃。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

根據行政院統計，單親家庭於2018年已達到83萬戶，占所有家庭近10%，同時顯示出單親家庭逐年增加。康健人壽針對單親媽媽建議，為確保單親家庭中唯一的收入來源讓子女的生活無虞，順利成長求學，應審慎做好足夠且完善的保險規劃，刻不容緩。

康健人壽發布2019年「360°康健指數」健康調查指出，社會職業婦女壓力前3大來源，分別是個人健康（20%）、工作負擔太重（17%），以及家庭經濟壓力（16%），顯示健康和財務影響不可輕忽，尤其單親媽媽經濟負擔更大，對於風險承受能力相對較低，若沒有良好的保險保障規劃，一旦風險來臨，往往生活陷入窘迫。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，單親媽媽應為自己規劃保險，用定期壽險、醫療險，以及具有實支實付保障的癌症險，分散各種醫療開支，並支應必要的生活所需。

單親媽媽預算有限、保險需求較高，康健人壽建議，可善用定期壽險與醫療險的「低保費特性」，根據各階段所需進行保障額度調整。以康健人壽的「保障輕鬆配」專案為例，提供6種一年定期健康及意外保障，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，保費經濟實惠之外，且保證續保至80歲。

在定期保險的基礎上，康健人壽建議，增加具有實支實付的癌症險，作為基礎醫療保障的強化，尤其近年女性癌症的年輕化趨勢，讓罹癌相關的保障規劃刻不容緩。以乳癌為例，有35%患者不到50歲，若不幸罹癌，想採用較好的治療方式或醫材，也需支付較多的費用。

以康健人壽「愛要及實防癌定期健康保險」為例，該保單結合實支實付保障與癌症照護，能有效的填補醫療支出，可減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果，透過免費提供的健康檢查，經確認體位等級若為最佳的「A++」，自第2保單年度起，每年應繳保費可享8折優惠。

此外，康健人壽提供累計最高160萬元給付的癌症保險金，其中，按月提供重度癌症照謢保險金，最高每月2萬元、保證給付60個月；在住院醫療與手術費用方面，則提供限額30萬元的實支實付醫療保障。