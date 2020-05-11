屁孩成群夜騎闖國小喝酒狂歡　酒瓶垃圾堆滿地...學童掃地清潔叫苦連天

▲這群青少年不顧防疫期間校園不開放，糾眾騎車進入校區飲酒作樂，令全校師生困擾不已。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府3月底已宣布縣內國中小學及縣立中學校園，全面暫停對外開放；但就在近日晚間位於大湖鄉大南國小，卻被一群青少年騎機車闖入，他們不僅在校園飲酒大聲喧嘩，還亂丟垃圾讓負責清掃校園的小學生個個叫苦連天，大湖警方已循監視器找到該群青少年並進行告誡。

大南國小校長陳美君表示，日前有學生在打掃校園時，發現滿地酒瓶及垃圾，讓小朋友們相當困擾；學校調閱監視器後發現，前晚約8點多，突然有4輛改裝摩托車約7、8名青少年進入學校，飲酒作樂、大聲喧嘩，更將校園當垃圾場隨意亂丟垃圾，一直到11點多才離開，改裝車發出的噪音更影響到附近鄰居安寧，學校因此向警方反應，找出這些人。

大湖警方也指出，大南國小位於大湖山區為開放校園，沒有校門管制，但為積極配合縣府防疫規定，也已張貼謝絕訪客告示，但還是有人無視告示夜闖校園，甚至影響周遭鄰居安寧；警方也已找到這群青少年後進行告誡；據了解，這些人都是當地的高職生，假日就會相約來學校；希望他們在防疫期間配合政策，勿擅自闖入校園，更還給附近居民安寧生活。

▲這群青少年如入無人之境，隨意進出教室，大聲喧嘩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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