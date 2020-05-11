「希望中央給答案」　黃珊珊：兩個跳舞的人怎麼保持社交距離？

記者楊亞璇／台北報導

酒店、舞廳停業滿1個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定。對此，黃珊珊11日受訪表示，中央訂了4個原則，但是評估標準執行困難，要派一個人在那邊盯有沒有保持社交距離？「你要怎麼兩個跳舞的人怎麼保持社交距離？」

▲黃珊珊。（資料照／記者徐斌慎攝）

黃珊珊指出，上次說希望中央統一標準，而中央訂了原則，第一是原則保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔；第二、落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備，第三、建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消；第四、消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

黃珊珊抱怨，中央給地方政府評估條件，討論了很久有關酒店、舞廳能不能落實第一項保持社交距離，沒有人能把握確定執行方法，「中央給我們這個條件，要我們怎麼評估呢？」如果中央評估酒店可以做到，就直接開放；如果沒有做到是有罰則嗎？還是要派一個人在那邊盯有沒有保持社交距離，「不是我們要把問題丟回給中央，而是評估標準執行困難」，討論不出結果，還是希望中央給答案。

黃珊珊表示，集中檢疫跟酒店開不開放沒有直接關係，但是集中檢疫是北市立場，邊境開放後，北市防疫旅館足夠，強制集中檢疫是各國包過美國採取的制度，北市希望集中檢疫，希望家人跟檢疫者分開，甚至提出補助，集中檢疫是止於境外的方法，止於境外，台灣境內活動才能鬆解。

黃珊珊強調，「我們比較重視一般市民的生活，相關場館跟活動，社區的會優先處理」，酒店的部分，是中央有標準現在評估，「你要怎麼兩個跳舞的人怎麼保持社交距離？飲酒作樂怎麼做到架設隔板」，這是執行困難的地方。

黃珊珊說，「我覺得台北市民不會很在意酒店有沒有開放，他可能在意社區活動有沒有進行」，中央把它關閉、要恢復的話，「請告訴我們怎麼執行」，加了條件要怎麼執行跟處罰，如果沒有做到這個程度？地方政府是不是變成有監督的責任，而沒有監督好。