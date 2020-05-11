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一中豐仁冰「75年來首降價」！這一幕惹共鳴...暖曝關鍵原因

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今晚吃的不是冰，是青春。

Yoshi Liu（@yoshiliu）分享的貼文 於 張貼


記者張嘉晏／綜合報導

台中市北區的「一中豐仁冰」營業至今已邁入75個年頭，從未降過價的他們，近日突然有感，決定讓每杯冰品降價5元，是75年來首見，也讓很多客人不敢相信。而背後真正原因曝光後，也讓網友飆淚表示「只能用行動來支持了！」

以酸梅冰為名的一中豐仁冰3日在臉書宣布，自本月4日起至月底，老闆做了一個「相信未來一定會幸福」的決定，讓每杯冰品折價5元。而粉專8日又補充，其實降價的原因很複雜，並非三言兩語就能說清，不過其中一個很重要的因素，就是為了「長期支持他們的勞工朋友」。

請繼續往下閱讀...

粉專提到，已經10年沒有漲過價的他們，今年的確因為原物料成本，提高了5元售價，也許民眾都已經習慣這個「萬物皆漲」的時代，所以並沒有太多人反映漲價的問題。

然而，他們很快就發現，這5元卻讓長期支持他們的勞工朋友露出猶豫的神情，「沒幾天前曾有一名客人到了店裡，本來想買一杯冰，但正是因為調價至四十元，讓她思考很久到底要不要買。最後買了酸梅冰加了一顆冰淇淋，如此付了三十四元。她雖然沒反映你們怎麼漲價了？但從她的神情可以看到，五塊錢對她來說，何其重要！」

▲▼ 一中豐仁冰75年來首次降價 。（圖／翻攝自Facebook／一中豐仁冰）

▲台中名店「一中豐仁冰」75年來首次降價 。（圖／翻攝自Facebook／一中豐仁冰）

店家提到，其實他們很能理解這樣的心情，因為從阿公（創辦人陳德旺）那個年代，家裡就是這樣省過來的。像是阿公在世時，衣櫃裡永遠只有2件衣服，即便破洞了也不願買新的，如果子女擅自幫買新衣，就會被大罵亂花錢，「直到第二代，我爸也承襲這樣的習性，家裡馬桶坐起來已經會搖搖晃晃，感覺隨時都會爆開，要換也會被他罵浪費錢！說服了許久才換了一個最便宜的。」

業者說，小時候並不懂為什麼要這樣對自己苛刻，不過長大後才理解，賣冰是靠天賺錢，生意好壞由天決定，但是「天威難測」，因此必須努力省錢才能養活下一代，「五塊錢也要省，並不是苛刻與計較，是因為，我們認真生活，對未來負責。」

暖心原因曝光後，網友們紛紛表示「在這個年代叫您第一名名店」、「竟然降價了」、「大心，只能用行動支持了」、「謝謝老闆，真的從小吃到大」、「行動支持+1」。

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