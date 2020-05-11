山海樓X全家聯名經典台菜料理　JR紀言愷：這根本就福音

▲全家便利商店與經典台菜餐廳山海樓推出5道獨家聯名料理。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到台灣經典回憶，就會想到美食跟經典偶像劇，這次《全家餐一咖》破天荒邀請到經典台劇紫禁之巔「要打去練舞室打！」JR紀言愷來到節目中，一起介紹全家便利商店與經典台菜餐廳「山海樓」共同研發的獨家聯名料理，一來到現場JR紀言愷就說對我來說這根本就福音，最近剛有小Baby的他，將老婆、小孩打點好5分鐘就能衝到全家就能享用到經典台菜料理。

▼牙牙看到小時候偶像馬上開始孔雀舞花枝亂顫。

這次獨家聯名料理由山海樓行政主廚蔡瑞郎指導監修，選用山海樓推薦在地食材彰化的台灣正黑豬、櫻花蝦、台灣傳統古法醃漬菜等，端出屬於台灣的經典5道料理大飯糰古早味竹筍炊飯、古早味炒炊粉、花膠雞湯、台式芋頭鹹粥以及客家梅菜肉片湯，而且只在全家獨家販售，連山海樓餐廳都沒有。

菜餚才一端上桌，JR紀言愷馬上就大喊，「我可以開始吃嗎？」嘿嘿，依照節目慣例當然不行，立刻進行最爆笑的小遊戲環節「我愛講台語」，但這次一改往常都由來賓跟Fred比賽，這次特別讓牙牙可以貼身自己的偶像，讓JR紀言愷與她一起接受挑戰賽。Fred會用台語形容5道題目，內容都跟全家x山海樓聯名的料理有關，只要搶答答對的人就可以獲得試吃指定料理的機會。

▼只要聽得懂Fred的台語，就能取得試吃機會。

第一道試吃料理是大飯糰古早味竹筍炊飯，題目是正黑豬五花，沒想到才一開口Fred就充分展現他過人的「破台語」，讓牙牙跟JR紀言愷都摸不著頭緒，Fred馬上說，「第三個字是你罵人用的」，JR紀言愷秒想到對著Fred大喊，「豬，你是豬」，讓他氣得回罵「你才是豬！」，而牙牙在一旁完全無法聽懂Fred說的話，第一題由JR紀言愷答對搶下一分。

第二題開始Fred似乎抓到訣竅，直接開始將字都拆開解釋，用「我186公分所以我很『高』」、我們的總統是「『蔡』總統」讓JR紀言愷馬上回答，「高麗菜」取得試吃古早味炒炊粉的機會。第三題端上台菜人氣湯品「花膠雞湯」，Fred果然不負眾望用他的破台語說出關鍵字，但牙牙還是完全搞不懂，這時JR紀言愷扮演佛系翻譯官，貼心的提醒自己的對手Fred在說什麼，一提到今天的聯名餐廳，JR紀言愷馬上知道答案喊出「山海樓聯名」。

▼Fred氣到直接回嘴，「你才是豬啦！」



▲牙牙最終只拿到1分，JR紀言愷可以獲得試吃3道料理的機會。

來到了最後一題「台式芋頭鹹粥」，一開始Fred指著自己想要誘導大家說出「老芋仔」，沒想到牙牙秒接，「老人」讓他自信心受創，但在一旁完全聽得懂Fred在說什麼JR紀言愷突然感嘆說，「我真的好悲哀，我居然都聽得懂」，為了讓牙牙不要全部輸光光，JR紀言愷貼心的說那這題就讓我來比，經過了一番征戰終於才讓牙牙拿到1分。

進入到萬眾期待的試吃環節，第一個端上桌的是大飯糰古早味竹筍炊飯， 是利用筍尾、梅干菜、紅蔥頭拌炒後加入柴魚跟米飯炊煮，再搭配正黑豬五花、筍丁以及梅干增添口感，JR紀言愷一咬下去就被筍丁溢出的油脂驚豔，讓整個飯粒口感很滑順，Fred接著解釋，因為正黑豬五花的肥瘦比例非常完整毫不油膩。

接著是這次超經典的料理「古早味炒炊粉」，JR紀言愷率先發問什麼是炊粉，Fred解釋米粉有分水粉跟炊粉兩種，炊粉是先將米粉蒸過再曬製而成，在彈性跟口感上面會顯得更Q彈，這道山海樓推出的古早味炒炊粉，在炒完蔬菜之後使用醬汁融合收汁，讓蓬鬆度更高不會沾黏，整全部的炊粉充分沾上醬汁而不油膩。

而花膠雞湯則是使用薑黃、火腿、腿肉熬煮，讓表面有著一層女生最愛的美顏聖品-膠原蛋白，花膠咬下去有滿滿的濃郁感，不會因為薑黃把整碗的香氣搶走，喝下去整個胃就會馬上暖起來。Fred也補充，這碗花膠雞湯不是追求滿滿的膠質感，而是鮮甜的味道，讓你一口接一口馬上喝完。

最後一道台式芋頭鹹粥，可以看到滿滿的櫻花蝦跟手工芋頭丁，因為切成丁狀的芋頭讓口感跟香氣爆發，炒過的櫻花蝦將香氣提升，這是台式菜的最大特色，這時候明明沒獲勝的JR紀言愷卻若無其事的大口試吃，芋頭軟綿的口感在嘴巴爆發伴隨櫻花蝦的香氣，讓JR紀言愷超激動說，「在全家就能吃到這個超幸福。」

此外還有最後一道沒有端出來的聖品「客家梅菜肉片湯」，也是台菜的人氣名單，用梅干搭配筍乾去炒肉片爆香，香氣直接整個釋放出來，湯的濃郁跟味道完全呈現客家經典風味，絕對是必嚐的清單。

現在山海樓跟全家獨家聯名的料理還可以享有「自由配」的折扣，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元，而且這次的聯名款只在全家獨家販售，跑去山海樓可買不到，不管是小家庭、上班族，突然想要嚐道經典台菜的極致口感，到全家通通都可以找到，24小時絕不打烊，甚至全部包回家簡單復熱就是一桌超豐盛的台菜料理，讓享受美食變得超簡單、吃得又安心。