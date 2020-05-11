　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

山海樓X全家聯名經典台菜料理　JR紀言愷：這根本就福音

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 山海樓聯名。

▲全家便利商店與經典台菜餐廳山海樓推出5道獨家聯名料理。（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到台灣經典回憶，就會想到美食跟經典偶像劇，這次《全家餐一咖》破天荒邀請到經典台劇紫禁之巔「要打去練舞室打！」JR紀言愷來到節目中，一起介紹全家便利商店與經典台菜餐廳「山海樓」共同研發的獨家聯名料理，一來到現場JR紀言愷就說對我來說這根本就福音，最近剛有小Baby的他，將老婆、小孩打點好5分鐘就能衝到全家就能享用到經典台菜料理。

 ▼牙牙看到小時候偶像馬上開始孔雀舞花枝亂顫。

▲▼ 全家餐一咖

這次獨家聯名料理由山海樓行政主廚蔡瑞郎指導監修，選用山海樓推薦在地食材彰化的台灣正黑豬、櫻花蝦、台灣傳統古法醃漬菜等，端出屬於台灣的經典5道料理大飯糰古早味竹筍炊飯、古早味炒炊粉、花膠雞湯、台式芋頭鹹粥以及客家梅菜肉片湯，而且只在全家獨家販售，連山海樓餐廳都沒有。

菜餚才一端上桌，JR紀言愷馬上就大喊，「我可以開始吃嗎？」嘿嘿，依照節目慣例當然不行，立刻進行最爆笑的小遊戲環節「我愛講台語」，但這次一改往常都由來賓跟Fred比賽，這次特別讓牙牙可以貼身自己的偶像，讓JR紀言愷與她一起接受挑戰賽。Fred會用台語形容5道題目，內容都跟全家x山海樓聯名的料理有關，只要搶答答對的人就可以獲得試吃指定料理的機會。

▼只要聽得懂Fred的台語，就能取得試吃機會。

全家餐一咖

第一道試吃料理是大飯糰古早味竹筍炊飯，題目是正黑豬五花，沒想到才一開口Fred就充分展現他過人的「破台語」，讓牙牙跟JR紀言愷都摸不著頭緒，Fred馬上說，「第三個字是你罵人用的」，JR紀言愷秒想到對著Fred大喊，「豬，你是豬」，讓他氣得回罵「你才是豬！」，而牙牙在一旁完全無法聽懂Fred說的話，第一題由JR紀言愷答對搶下一分。

第二題開始Fred似乎抓到訣竅，直接開始將字都拆開解釋，用「我186公分所以我很『高』」、我們的總統是「『蔡』總統」讓JR紀言愷馬上回答，「高麗菜」取得試吃古早味炒炊粉的機會。第三題端上台菜人氣湯品「花膠雞湯」，Fred果然不負眾望用他的破台語說出關鍵字，但牙牙還是完全搞不懂，這時JR紀言愷扮演佛系翻譯官，貼心的提醒自己的對手Fred在說什麼，一提到今天的聯名餐廳，JR紀言愷馬上知道答案喊出「山海樓聯名」。

▼Fred氣到直接回嘴，「你才是豬啦！」

全家餐一咖

全家餐一咖

▲▼ 全家餐一咖

▲牙牙最終只拿到1分，JR紀言愷可以獲得試吃3道料理的機會。

來到了最後一題「台式芋頭鹹粥」，一開始Fred指著自己想要誘導大家說出「老芋仔」，沒想到牙牙秒接，「老人」讓他自信心受創，但在一旁完全聽得懂Fred在說什麼JR紀言愷突然感嘆說，「我真的好悲哀，我居然都聽得懂」，為了讓牙牙不要全部輸光光，JR紀言愷貼心的說那這題就讓我來比，經過了一番征戰終於才讓牙牙拿到1分。

進入到萬眾期待的試吃環節，第一個端上桌的是大飯糰古早味竹筍炊飯， 是利用筍尾、梅干菜、紅蔥頭拌炒後加入柴魚跟米飯炊煮，再搭配正黑豬五花、筍丁以及梅干增添口感，JR紀言愷一咬下去就被筍丁溢出的油脂驚豔，讓整個飯粒口感很滑順，Fred接著解釋，因為正黑豬五花的肥瘦比例非常完整毫不油膩。

接著是這次超經典的料理「古早味炒炊粉」，JR紀言愷率先發問什麼是炊粉，Fred解釋米粉有分水粉跟炊粉兩種，炊粉是先將米粉蒸過再曬製而成，在彈性跟口感上面會顯得更Q彈，這道山海樓推出的古早味炒炊粉，在炒完蔬菜之後使用醬汁融合收汁，讓蓬鬆度更高不會沾黏，整全部的炊粉充分沾上醬汁而不油膩。

▲▼ 山海樓聯名。

▲▼ 山海樓聯名。

而花膠雞湯則是使用薑黃、火腿、腿肉熬煮，讓表面有著一層女生最愛的美顏聖品-膠原蛋白，花膠咬下去有滿滿的濃郁感，不會因為薑黃把整碗的香氣搶走，喝下去整個胃就會馬上暖起來。Fred也補充，這碗花膠雞湯不是追求滿滿的膠質感，而是鮮甜的味道，讓你一口接一口馬上喝完。

最後一道台式芋頭鹹粥，可以看到滿滿的櫻花蝦跟手工芋頭丁，因為切成丁狀的芋頭讓口感跟香氣爆發，炒過的櫻花蝦將香氣提升，這是台式菜的最大特色，這時候明明沒獲勝的JR紀言愷卻若無其事的大口試吃，芋頭軟綿的口感在嘴巴爆發伴隨櫻花蝦的香氣，讓JR紀言愷超激動說，「在全家就能吃到這個超幸福。」

此外還有最後一道沒有端出來的聖品「客家梅菜肉片湯」，也是台菜的人氣名單，用梅干搭配筍乾去炒肉片爆香，香氣直接整個釋放出來，湯的濃郁跟味道完全呈現客家經典風味，絕對是必嚐的清單。

▲▼ 山海樓聯名。

▲▼ 山海樓聯名。

▲▼ 山海樓聯名。

現在山海樓跟全家獨家聯名的料理還可以享有「自由配」的折扣，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元，而且這次的聯名款只在全家獨家販售，跑去山海樓可買不到，不管是小家庭、上班族，突然想要嚐道經典台菜的極致口感，到全家通通都可以找到，24小時絕不打烊，甚至全部包回家簡單復熱就是一桌超豐盛的台菜料理，讓享受美食變得超簡單、吃得又安心。

ET快訊
「壞心的車長是我」女列車長IG自爆惡搞旅客　台鐵火大了！下場
潔哥懷孕6月「上半身全裸」辣照曝光！狂炫水蛇腰網噴鼻血
周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！心碎認「羅志祥是最愛的一次」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

山海樓X全家聯名經典台菜料理　JR紀言愷：這根本就福音

清水模Style的「診椅展示空間」　日系工藝演繹科技精神

日本超商Lawson全新視覺識別設計　優雅粉＋極簡字體搶攻「她經濟」

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

爸吃宵夜…驚見兒子「突刺運動」　博美大戰妙蛙種子還不停換姿勢

山海樓X全家聯名經典台菜料理　JR紀言愷：這根本就福音

清水模Style的「診椅展示空間」　日系工藝演繹科技精神

日本超商Lawson全新視覺識別設計　優雅粉＋極簡字體搶攻「她經濟」

北市首波場館解封！活動中心、老人據點、小型藝文場館18日開放

肚子餓偷吃菜！4歲女遭媽媽毒打到「像狗爬」　她心寒冷戰10多年

立委追問「520還會看到你嗎？」　金管會主委顧立雄說話了

吉林一日新增3例本地「均和舒蘭市有關」　外界憂東北三省淪陷！

許玉秀／當人比較有尊嚴，還是當狗？

鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS

碰！高雄佛具店「玻璃碎呈蛛網狀」　疑與同業口角遭槍擊

病房內偷抽菸！阿伯辯「呼呼兩口而已」…護理師氣炸：碰到純氧會整層不見

滴妹「籌備1年驚喜」開張直接擠爆！　狂粉花5小時終於買到1杯飲料

市場預期最壞情形已過！　四大消息因素主導本周股市發展

台大、北一女廁所裝針孔偷拍4年　百人入鏡...「依顏值」存檔！

消費熱門新聞

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

傳IKEA桃園店8月收攤 官方回應了

IG瘋選擇障礙挑戰！小編超ㄎㄧㄤ回文引朝聖

她漏夜排20小時搶頭香！就為幫女兒搶Switch

山海樓X全家獨家聯名台菜料理

210組Switch「開店前就完售」！愛買：會有下一波

愛買明賣「動物森友Switch」！各店販售時間先看

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

小7密封款新包裝5月11日開放領取

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

58金高「千日醇」陳年好喝又增值

電商女王的成功之路！

爽嗑到6月！麥當勞「4大人氣夯品」全買1送1

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

「在不瘋狂」前成員亞亞遭控搞曖昧騙50萬！

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

學霸女研究生墜樓亡！同學電話揭真相

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

小甜甜腎臟出問題住院！後悔「我太把自己當醫生」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面