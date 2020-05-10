　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南正妹幫閨蜜「徵友找老公」　被認定廣告罰5萬讓她哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼越配臉書社團PO徵友訊息 認定廣告挨罰5萬元。（圖／東森新聞）

▲女子在公開多數人社團PO徵友文，被認定是廣告徵婚開罰5萬元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書社群張貼訊息快速免費，但要張貼的內容也要謹慎，一名從越南嫁來台灣的女子小金在臉書發文，分享在家鄉好姐妹的合照並寫下，「希望能幫忙找到對象和朋友」，不料因此被移民署認定是廣告徵婚，依移民法第58條第3項開罰5萬元，讓家庭經濟本來就不好的她哭訴無門。

越南女孩小金嫁到台灣已經13年，近日想要把家鄉的好姐妹介紹給大家，就寫文章分享在相關的臉書公開社團，不料這個動作卻讓她吃上5萬元罰單，讓她相當無奈。她強調自己並非婚姻仲介，只是單純介紹好友交流，「我是一個好意，帶朋友介紹進來社團，認識很多朋友而已，又不是做廣告還是什麼。」

根據移民法第58條第3項規定，刊登跨國婚姻媒合廣告，得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。移民署統計資料顯示，今年1月至3月的裁罰案件中，光是民眾好心替國外親友徵婚，受罰的案件就佔了8成共計31件，小金因為是初次違規情節較輕才開罰5萬元。

▲▼越配臉書社團PO徵友訊息 認定廣告挨罰5萬元。（圖／東森新聞）

▲刊登跨國婚姻媒合廣告，得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。（圖／東森新聞）

律師李增胤表示，「婚姻在法律上是不希望被商品化，例如用廣告形式呈現它，就可能把它商品化或營利化，這不是法規所允許的範疇」、「身邊如果有一個很好的朋友或對象的話，比較會向身邊真正親朋好友來推薦，應該不會在這種不特定多數人場合來推薦，因此比較會被認定是廣告。」

小金徵友文貼在19萬人的臉書社團，因此被法規認為是徵婚廣告開罰，讓她原本就不好的經濟況狀雪上加霜。移民署提醒，儘管現在網路社群免費方便，但發文還是要小心謹慎，避免不小心觸法吃上罰單。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
一家4口上國道！5歲童「驚悚9秒」被甩出車外　警揭關鍵原因
人妻拉老闆上摩鐵！丈夫房外「苦等8小時」結局很悲傷
小甜甜驚傳住院！原因曝光...後悔：沒想到變這麼嚴重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母親節遭擊落！短褲孝女坐燙柏油緊抱昏迷媽　逆向三寶屁孩下場慘

阿公載一家4口上國道！5歲童「驚悚9秒」被甩出車外　警揭關鍵原因

越南正妹幫閨蜜「徵友找老公」　被認定廣告罰5萬讓她哭了

台南人妻拉老闆上摩鐵！丈夫房外「苦等8小時」結局很悲傷

豪言「路是自己走的」！生蠔店老闆被封「華人圈傳奇」…偷拍裙底自毀前途

廢棄眷村驚見「狂叫四腳獸」！上千人觀看…直播主崩潰：別再傳了

湖口工業區工廠火警！儲毒化物蔓延快　消防人員掌控中

網肉搜2年前慶祝拆除基地台貼文　彰化柑井里長反擊：竹篙湊菜刀

知名生蠔店老闆偷拍辯紓壓！短裙妹點餐遭洩底　免坐牢代價9萬元

「一顆籃球」台東警助走失男童返家　貪玩哥：以為他會自己回去

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

楊丞琳早起買大頭菜「100x10=?」霧煞煞　提到另位「臉上有痣」：欸不能再說了ＸＤ

母親節遭擊落！短褲孝女坐燙柏油緊抱昏迷媽　逆向三寶屁孩下場慘

阿公載一家4口上國道！5歲童「驚悚9秒」被甩出車外　警揭關鍵原因

越南正妹幫閨蜜「徵友找老公」　被認定廣告罰5萬讓她哭了

台南人妻拉老闆上摩鐵！丈夫房外「苦等8小時」結局很悲傷

豪言「路是自己走的」！生蠔店老闆被封「華人圈傳奇」…偷拍裙底自毀前途

廢棄眷村驚見「狂叫四腳獸」！上千人觀看…直播主崩潰：別再傳了

湖口工業區工廠火警！儲毒化物蔓延快　消防人員掌控中

網肉搜2年前慶祝拆除基地台貼文　彰化柑井里長反擊：竹篙湊菜刀

知名生蠔店老闆偷拍辯紓壓！短裙妹點餐遭洩底　免坐牢代價9萬元

「一顆籃球」台東警助走失男童返家　貪玩哥：以為他會自己回去

WSBL／錢薇娟再當球評　奧運3X3集訓遙遙無期

賈靜雯童年照曝光！　網友全看呆「100%完美複製」：真的不是咘咘？

鄧倫撩上衣背插6拔罐！　大裸背白到發亮…男星上下摸

母親節遭擊落！短褲孝女坐燙柏油緊抱昏迷媽　逆向三寶屁孩下場慘

獨／1天狂灌4杯手搖重量杯 再補2高粱⋯消暑很有事！醫曝下場：爆血

HONDA「公升級美式重機」即將登場？REBEL 1100合成圖搶先看

不當去角質小心變成敏弱肌！注意3大關鍵　肌膚滑嫩透亮不受傷

企甲／FUTURO 0比0逼平榜首台電　銘傳6比0狂轟紅獅首勝開張

雷／《做工的人》孟耿如檳榔西施超火辣！　「撒嬌奶音」喊薛仕凌：哥哥～

母親節吃什麼麵？林右昌撩金句：在你心裡面！　網友直呼「根本…撩媽」

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

國3車禍　5歲男童「遭甩出車外」噴飛車道

快訊／悲傷母親節！　台北火警兒成焦屍、母命危

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

載母出遊死別！重機騎士撞車媽媽送命

八里雙屍　兒淚崩：3年沒見爸媽

國1大貨車撞拖吊車　司機卡車內送醫不治

老翁不忍獨身在世自埋身亡

行車記錄器沒關！人夫嘿嘿國中同學「被我頂開了」

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

更多熱門

相關新聞

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

全球新冠肺炎疫情嚴重，各國元首、王室都盡可能想要安撫民心，然而泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）卻在4月份疫情嚴重之際，傳出帶著20名妃子飛往德國巴伐利亞度假飯店聖內比池玩耍度假，甚至還無憂無慮的召納新後宮，據傳就是二公主思蕊梵娜瓦瑞的好閨蜜。

Kawasaki重機2020年式5新車抵台

Kawasaki重機2020年式5新車抵台

18歲正妹騎車擦撞轎車慘遭輾斃　美術老師獲緩刑

18歲正妹騎車擦撞轎車慘遭輾斃　美術老師獲緩刑

HONDA「美式重機」Rebel 500試駕

HONDA「美式重機」Rebel 500試駕

「有話直說」特質有3點超討人厭

「有話直說」特質有3點超討人厭

關鍵字：

越配介紹閨蜜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面