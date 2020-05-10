越南正妹幫閨蜜「徵友找老公」　被認定廣告罰5萬讓她哭了

▲女子在公開多數人社團PO徵友文，被認定是廣告徵婚開罰5萬元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書社群張貼訊息快速免費，但要張貼的內容也要謹慎，一名從越南嫁來台灣的女子小金在臉書發文，分享在家鄉好姐妹的合照並寫下，「希望能幫忙找到對象和朋友」，不料因此被移民署認定是廣告徵婚，依移民法第58條第3項開罰5萬元，讓家庭經濟本來就不好的她哭訴無門。

越南女孩小金嫁到台灣已經13年，近日想要把家鄉的好姐妹介紹給大家，就寫文章分享在相關的臉書公開社團，不料這個動作卻讓她吃上5萬元罰單，讓她相當無奈。她強調自己並非婚姻仲介，只是單純介紹好友交流，「我是一個好意，帶朋友介紹進來社團，認識很多朋友而已，又不是做廣告還是什麼。」

根據移民法第58條第3項規定，刊登跨國婚姻媒合廣告，得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。移民署統計資料顯示，今年1月至3月的裁罰案件中，光是民眾好心替國外親友徵婚，受罰的案件就佔了8成共計31件，小金因為是初次違規情節較輕才開罰5萬元。

▲刊登跨國婚姻媒合廣告，得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。（圖／東森新聞）

律師李增胤表示，「婚姻在法律上是不希望被商品化，例如用廣告形式呈現它，就可能把它商品化或營利化，這不是法規所允許的範疇」、「身邊如果有一個很好的朋友或對象的話，比較會向身邊真正親朋好友來推薦，應該不會在這種不特定多數人場合來推薦，因此比較會被認定是廣告。」

小金徵友文貼在19萬人的臉書社團，因此被法規認為是徵婚廣告開罰，讓她原本就不好的經濟況狀雪上加霜。移民署提醒，儘管現在網路社群免費方便，但發文還是要小心謹慎，避免不小心觸法吃上罰單。

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