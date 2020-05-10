進隧道爆胎！他撐到出口才停…輪胎「流蘇慘狀」曝　網嚇傻：太危險了

▲男子分享國道爆胎經驗，輪胎慘狀曝光網友嚇傻。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

開車開到一半突然爆胎怎麼辦？一名網友10日於臉書《爆廢公社》分享「流蘇狀輪胎」，他開車進入隧道後卻發現自己的輪胎突然爆胎，又因為隧道內有限速、後方有大客車跟著，在兩難的狀況下努力苦撐，直到隧道出口趕緊停車查看，只見完整輪胎瞬間變成「流蘇狀」，而悽慘模樣引起網友熱烈討論。

原PO提到，當時隧道內限速90公里，發現車子爆胎時完全不敢停下，且因為後方貼著一台大客運，「腹背受敵的狀況下」，他只好硬撐到隧道出口。只見輪胎外圈的黑色橡膠瞬間成「流蘇狀」，露出輪胎本身的銀色鋁圈，毀損情形相當慘重。

▲爆胎後鋁圈整個外露。

照片曝光後，網友紛紛表示，「安全就好」、「好危險」，「尤其是在隧道裡面完全無法停下來，太危險了」、「沒事就好，你又多了一個烤肉架」，也有網友分享經驗，「隧道內有避車彎，用路人車輛故障可以臨時停靠，不要強行駛出，避免危險」。

對此，交通部高速公路局網站也有提供爆胎應對方式，就這次狀況而言，若用路人開車時遇到車輛爆胎，「不應急踩剎車，應放開油門減緩速度，抓緊方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩」，另外若車輛已無法控制，「可藉著車體『摩擦』內側、外側護欄減緩速度，避免車輛翻覆」，接著把車緊急停放路肩，並在車輛後方50至100公尺處樹立車輛故障標誌，警示後方來車，利用高公局免付費電話1968通報交控中心請求救援服務。

►拍照拍不完