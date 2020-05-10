布袋衛生所修繕工程6月底完工　力推長照服務引進健康飲食

▲布袋衛生所修繕工程將完工。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁上午前往布袋鎮衛生所視察修繕工程進度及防護措施，期勉工程能如期完工，縣府為改善布袋鎮衛生所建物老舊、空間功能不良及長照日漸需求等問題，向中央爭取補助經費529萬元、縣自籌款27萬元，總經費557萬元辦理衛生所修繕工程，預計今年6月底前能完工，盼打造優質醫療服務空間，擴增照管分站，提供偏鄉地區長照服務可近性及友善環境。

▲修繕後的衛浴空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，現在老年人口多，衛生所除原有的醫療、公衛功能外，提供長照多元服務，是衛生所未來轉型的重要趨勢，衛生所空間功能的修繕需朝向高齡友善服務規劃設計，符合在地鄉親需求，未來將提供布袋更好的服務，對長輩更優質的照顧。

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，疫情期間衛生所除防疫作戰，修繕工程也戮力同心達成任務，翁章梁更感謝衛生局所同仁積極努力，從防治、醫療服務、預防保健到長照服務，將醫療結合長照提供高齡友善的服務，讓長輩活得好、活得健康與快樂，大家一起共同為鄉親盡一份心力，落實嘉義縣「健康老化、不老社區」。

▲布袋衛生所修繕工程後空間更明亮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局代理局長趙紋華說，布袋鎮衛生所是30幾年的老舊建築物，此次修繕重點包含醫療棟及長照棟整體內部空間重新配置，降低友善服務櫃台、增設多用途衛教牆、無障礙廁所、窗戶重新裝設，更重視通風採光、擴大長照活動空間，將閒置X光室改建為長照多功能室，戶外停車場整修成開放式空間，與民眾更親近等，目前工程進度達9成，預計6月底前能完工。

衛生所主任蘇裕涵在簡報中也說明，修繕竣工後的布袋鎮衛生所，將以新的空間展開各項優質的服務，致力各項長照服務計畫，提升長期照護服務品質，提供民眾及家屬專屬的長照需求資訊；未來也將增設營養示範點，聘請專業的營養師來指導社區民眾健康飲食觀念。

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