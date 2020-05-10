　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

布袋衛生所修繕工程6月底完工　力推長照服務引進健康飲食

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋衛生所修繕工程將完工。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁上午前往布袋鎮衛生所視察修繕工程進度及防護措施，期勉工程能如期完工，縣府為改善布袋鎮衛生所建物老舊、空間功能不良及長照日漸需求等問題，向中央爭取補助經費529萬元、縣自籌款27萬元，總經費557萬元辦理衛生所修繕工程，預計今年6月底前能完工，盼打造優質醫療服務空間，擴增照管分站，提供偏鄉地區長照服務可近性及友善環境。

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲修繕後的衛浴空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，現在老年人口多，衛生所除原有的醫療、公衛功能外，提供長照多元服務，是衛生所未來轉型的重要趨勢，衛生所空間功能的修繕需朝向高齡友善服務規劃設計，符合在地鄉親需求，未來將提供布袋更好的服務，對長輩更優質的照顧。

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，疫情期間衛生所除防疫作戰，修繕工程也戮力同心達成任務，翁章梁更感謝衛生局所同仁積極努力，從防治、醫療服務、預防保健到長照服務，將醫療結合長照提供高齡友善的服務，讓長輩活得好、活得健康與快樂，大家一起共同為鄉親盡一份心力，落實嘉義縣「健康老化、不老社區」。

▲布袋衛生所修繕工程將完工 翁章梁前往視察、力推長照服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋衛生所修繕工程後空間更明亮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局代理局長趙紋華說，布袋鎮衛生所是30幾年的老舊建築物，此次修繕重點包含醫療棟及長照棟整體內部空間重新配置，降低友善服務櫃台、增設多用途衛教牆、無障礙廁所、窗戶重新裝設，更重視通風採光、擴大長照活動空間，將閒置X光室改建為長照多功能室，戶外停車場整修成開放式空間，與民眾更親近等，目前工程進度達9成，預計6月底前能完工。

衛生所主任蘇裕涵在簡報中也說明，修繕竣工後的布袋鎮衛生所，將以新的空間展開各項優質的服務，致力各項長照服務計畫，提升長期照護服務品質，提供民眾及家屬專屬的長照需求資訊；未來也將增設營養示範點，聘請專業的營養師來指導社區民眾健康飲食觀念。

欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
世衛稱WHA決議「驅逐台灣代表」堅持不談邀請　歷史真相打臉
獨／蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持「8字主軸」
母親節0確診！超商賣場百樣商品第二件0元、飯店一晚1000就
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市首波防疫補償金　113人符合資格發放145萬9千元

布袋衛生所修繕工程6月底完工　力推長照服務引進健康飲食

酒店、舞廳何時解封　黃偉哲：目前防疫要求開放有難度！

成大沙崙智慧產業創新聯盟成立　黃偉哲：全力推動大南方計劃

嘉義市推老屋翻新　「舊屋力」補助經費最高20萬元

徐榛蔚台北希望廣場賣大西瓜　現場買瓜抽花蓮住宿券

陳冠宇鋼琴獨奏會「絕對貝多芬系列」　17日嘉義中正公園演出

嘉義市「安心上工」816職缺　193人上工服務

警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

嘉義市首波防疫補償金　113人符合資格發放145萬9千元

布袋衛生所修繕工程6月底完工　力推長照服務引進健康飲食

酒店、舞廳何時解封　黃偉哲：目前防疫要求開放有難度！

成大沙崙智慧產業創新聯盟成立　黃偉哲：全力推動大南方計劃

嘉義市推老屋翻新　「舊屋力」補助經費最高20萬元

徐榛蔚台北希望廣場賣大西瓜　現場買瓜抽花蓮住宿券

陳冠宇鋼琴獨奏會「絕對貝多芬系列」　17日嘉義中正公園演出

嘉義市「安心上工」816職缺　193人上工服務

警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

擦屁股抽到一搓毛！　她見「方形貓塞架」嚇醒：差點拿來擦X

疫情總會結束！餐飲也超前佈署　盤點4、5月新開幕餐廳

北市9日驚見2浮屍！檢警速鑑識　男死者確定投水輕生

「我第一個沒有母親的母親節」…陳時中感性坦言：壓力很大，每天狀況不斷

中職／富邦推出零號球衣　邀球迷一起防疫順時中

口罩外層「多一小片透明布」！貼心設計藏巧思　用途曝：眼鏡族必備

日內瓦1000↑人排隊領「救濟食物包」　人龍蔓延1.5km…苦等3hrs才拿到！

地方首長不友善？紓困、八大行業解禁遭批　陳時中：虛心接受

中職／高國麟喊快回來　高國輝二軍立刻開轟！下周回一軍

慶連28天本土零確診　蔡英文、蘇貞昌、陳時中籲「遵守防疫新生活運動」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

水電工請領補助　公務員一查見2億財產

要設基地台「不能在家附近」鎮民秒後悔　

開BMW申請紓困　男順利通過

公車司機連闖4紅燈　路人檢舉被嗆

基地台被抗議　里長還原背後真相

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

疫情衝擊收入銳減　街頭畫家臉書接案

推銷台南鹿茸品質優良掛保證

變換車道吃4罰單　他申訴被打臉

土豪辦紓困　一查名下房產上億

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

大林郵局17小時破案　翁章梁讚辦案效率

更多熱門

相關新聞

疫情受害者的遺憾　無緣見母最後一面

疫情受害者的遺憾　無緣見母最後一面

小吳為配合防疫，好幾個月無法看到住安養院的媽媽；媽媽又因感染發燒送醫治療，受限加護病房探視規定，母子沒時間相處，甚至無緣見媽媽最後一面，成防疫政策下受害者的遺憾。

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

侯友宜不開放長照探視主因曝光　「這2起事件」死傷慘重

侯友宜不開放長照探視主因曝光　「這2起事件」死傷慘重

長照探視比中央更嚴格！ 侯友宜：不按規定就取消探視權

長照探視比中央更嚴格！ 侯友宜：不按規定就取消探視權

三明治世代長照缺口大　保單給付2關鍵

三明治世代長照缺口大　保單給付2關鍵

關鍵字：

布袋衛生所長照營養均衡

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面