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刪除兩岸條例「國家統一」4字　蔡易餘回應國台辦了

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▲▼立法院院會 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案 廣泛討論 立委蔡易餘發言 國民黨總召林為洲抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委蔡易餘提案刪除《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」字眼，引起國台辦反彈。蔡易餘9日再度發文指出，必須尊重2300萬台灣人的民族自決，「國台辦的憤怒，讓我不解，如果中國這麼想被我們統一，那就請交出政權！」

現行《兩岸人民關係條例》第1條明定，「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例」。

立委蔡易餘等人提出部分條文修正草案，認為應刪除第1條中「國家統一」4字，改為「因應國家發展」；第26條之一及第63條中的「國家統一」，則改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。立法院8日一讀通過修正案，已交付內政委員會審查。

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

國台辦發言人馬曉光9日批評，這段時間以來，一小撮「台獨分裂分子」誤判形勢，企圖在謀獨的道路上「飆車」，不斷挑戰大陸底線，這是極其危險的，「中方嚴正警告台獨分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。」

蔡易餘9日在臉書隔空回應，他的修憲主張是「無論統一、獨立、繼續維持現狀，都該是這個國家發展的可能性選項，我們必須尊重2300萬台灣人的民族自決。」

蔡易餘表示，現行增修條文的「國家統一」只有單一選項，不符國家發展的多元性選擇，修正文字不代表放棄統一，只是納入眾多選項來考量，「國台辦的憤怒，讓我不解，如果中國這麼想被我們統一，請交出政權！」

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