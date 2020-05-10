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靠北蘇睏「奇文共賞」歪理N連發！　網笑到肚痛：有風飛沙不能換別間？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

▲ 不少網友被「靠北蘇睏」社團的抱怨文笑倒。（點圖可放大／翻攝自Facebook／靠北蘇睏，下同）

網搜小組／董美琪報導

國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑創立臉書粉專「靠北蘇睏」稱要蒐集民意，提供民眾以匿名方式宣洩不滿，不過有Dcard網友卻發現裡面有許多「沒有道理」的抱怨文，直呼「確定是在抱怨紓困？還是在演笑話冠軍阿」其他網友看完也昏倒，認為「靠北蘇睏成了新笑料來源」。

女網友8日中午在Dcard發文寫道，「真的是奇文共賞阿哈哈哈哈，許多貼文都蠻搞笑的，到底是在鬧甚麼？」、「不否認真的有部分人需要紓困、而制度的說明也能更清楚一些，但一定有那種來亂的，不缺那1萬元也在那邊如喪考妣般地鬼叫，還對公務員咆哮，真的很沒水準，套句網路上看到的:『你有時間在那邊鬧不如去找工作啦！！！』」。

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，自己朋友投稿還被擋掉，內容有審核還這樣更好笑「Dcard創辦人你要加油啊，沒看過當諸葛亮當成石內卜的啦哈哈」，她收集了一些超扯PO文，認為「根本是joke板啊這粉專」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

網友看完也紛紛笑倒，「網友們超派超好笑哈哈哈哈，靠北蘇睏成現在新笑料來源」、「有些看起來是來亂的」、「任何投稿都照單全收喔？也太無言了吧」、「看到先找爸媽那個，直接笑出來，有夠派」、「感覺就是被反串」、「真的有夠好笑」、「我在銀行上班，每天快被這些來紓困的煩死，每天人爆多，要排隊等候，有些人口氣差的要死，搞得很像是銀行欠你的，明明一堆不符合資格的」、「跟口罩一樣，自己記好兩週可以領的時間，領口罩想領就跑去，難怪藥師發瘋」、「什麼信用不好卡費遲繳、家庭關係不好、想領錢但規章都不看，又抱怨站門口被歧視」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

但也有網友幫其中一篇緩頰，「這張其實沒講錯吧，有些父母確實不願意給孩子錢，覺得會寵壞，我家外公婆就是只存，但拒絕給錢幫忙，這時候子女還是可能是真的因為疫情店快倒了，很窮困需要幫忙的啊....」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北蘇睏）

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