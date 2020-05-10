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警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

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▲身處防疫一線 警消勇媽：未雨綢繆、沒有生病的權利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲婦幼隊副隊長林婉婷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節即將來臨，身為母親，為了孩子、家庭總有操不完的心，加以今年全球爆發新冠肺炎疫情，當媽媽的擔心加乘好幾倍，尤其擔任警消的一線人員，配合政府執行防疫勤務外，亦需保護自己、家人和同仁，各個在疫情中堅守崗位，亦守護家人，工作、身心、生活調適掌控得當，堪稱警消勇媽。

「警察勇媽」嘉義巿警局婦幼隊副隊長林婉婷，於警界服務18年，與同樣任職警察的夫婿結婚14年，育有1子，就讀國小六年級。3年前由原本內勤單位轉調至婦幼隊，單位同仁採24小時輪班制，擔任副主管職的林婉婷，襄助隊長執行與督導家暴、性侵、性騷擾、兒童保護、兒童虐待、兒少性剝削等婦幼案件的計劃擬定與執行。

林婉婷表示，婦幼隊屬外勤單位，對外處理案件及宣導者多，時常與民眾接觸，新冠肺炎疫情來襲，站在第一線，擔心著同仁的安全，也憂心自己會把病毒帶回家，因此要求自己和同仁防護工作要做好，戴口罩、保持室內、外社交距離、辦公桌設壓克力隔板等；回家則換洗衣物、徹底消毒洗手。

▲身處防疫一線 警消勇媽：未雨綢繆、沒有生病的權利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「洗手歌就是兒子教我的」，還啟發我針對兒童宣導就是要「簡單明瞭」的靈感，所以在今年兒童節時發想了兒童保護6字訣「警、覺、心、叫、跑、說」，果然效果良好；且因為疫情無法面對面群聚宣導，也激發了隊上運用影片、照片、漫畫、網路等多元宣傳；也因為重視衛生，辦公室環境也提升許多，「肺炎疫情是危機也是轉機」，林婉婷說。

因為兒子有過敏體質，林婉婷平時就有購買口罩和酒精的習慣，因此防疫物資大缺貨的時候，讓她得以無後顧之憂，無需擔心家人、孩子無防疫品可用，她才能安心上班，這次的疫情讓她更確信「未雨綢繆真的很重要。」

▲身處防疫一線 警消勇媽：未雨綢繆、沒有生病的權利 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防局鐘惠鈴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

救災救護指揮科隊員鐘惠鈴是「消防勇媽」，與夫婿皆為消防員，兩人皆為勤一休一工作性質，育有1子1女，分別在小學及幼兒園階段，夫妻兩人1人1天生活上也採輪班制，分工照顧孩子和家庭。

鐘惠鈴接線受理119報案電話與車輛派遣，防疫期間消防局宣導「搭乘救護車防疫須知」，請報案民眾主動告知是否有咳嗽、呼吸急促、困難、腹瀉、發燒、味覺、嗅覺異常等症狀，並誠實回答TOCC：旅遊史、工作、職業別、接觸史、群聚狀況，如完成問答需3-5分鐘，有時民眾情急或不耐煩，仍需引導落實，冒然出勤只會增加風險，用心保護民眾也保護同仁，也是保護自己、家人。

鐘惠鈴表示，「我們沒有生病的權利。」尤其先生服務於專門護送疑似病例的分隊，除了工作上為同仁把關當防疫守門人外，對家人生活習慣強力要求，出門一定戴口罩、勤洗手、消毒、減少外食，多吃健康可增強防疫力的食材。疫情間，鐘惠鈴感恩於學校的防疫很落實，孩子有健康護照做管理，也教導勤洗手、消毒、保持社交距離等，加上公婆和先生都是好幫手，讓她堅守一線崗位無後顧之憂。

防疫期間，嘉義巿警局偵處假消息及哄抬物價、協助民政處掌握居家檢疫民眾行蹤、到發佈國家級警報地區以大聲公實施宣導，請民眾保持社交距離；持續臨檢轄內各大有女陪侍的酒店及舞廳避免防疫破口。

消防局則防疫落實119勤務中心TOCC問答，疑似案例由指定分隊護送，完整通報衛生局、醫院、分隊端等，讓第一線人員安全避開感染源；亦加強宣導1922防疫專線，讓民眾可以早發現、早報告、早診斷、早治療，將疫情風險降到最低。

巿長黃敏惠表示，媽媽是家庭的重要支柱，給家人安心安穩的力量，警消勇媽是第一線守門人員，新冠肺炎疫情艱困時期，仍能兼顧工作與家庭，發揮守護安定的強大女力，在母親節前夕，巿長黃敏惠要對警消女性同仁們說聲：「認真的女人最美麗，勇媽謝謝妳」。

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