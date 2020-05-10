17年前…救不回染SARS伯！護理師淚憶「冰冷冷遺體」：在病毒前竟活得沒尊嚴

▲17年前護理師和醫師奮鬥2個多小時，仍舊不回染SARS的老伯。（圖／達志／示意圖）

文／護理師蔣純馨

2003年3月SARS疫情突然就爆發了，單位很快地就轉換為防疫專責病房，沒有太多的時間可以害怕或想像，只能告知自己要勇敢面對，我們把對抗病毒當作是我們的天職。在台灣這場疫情總共造成346人感染，奪去了11位醫護人員寶貴的生命，但也讓我們獲得寶貴的經驗，除了上班中不停的洗手，下班前還要徹底的洗澡。因為當時女兒尚小，所以回到家又再洗一次澡，我才敢抱她，當時回家後我也會戴著口罩，但女兒問我為什麼最近不讓她要親我是不是不愛她了，為了不讓她害怕，只能輕描淡寫地說沒有不愛她，因為鼻塞感冒不想傳染她。

當媽媽的我只是希望自己若是感染，也要保全自己的家人啊。 某天大夜班，照顧一位來自和平醫院的老伯伯，呼吸衰竭插管急救，我和醫師在病室內奮戰二個多小時，老伯伯還是往生了。我獨自默默的將伯伯身上的氣管內管拔除，一步步艱難完成遺體處理。看著伯伯孤拎拎的躺在那裡，因為床單包不住的雙腳，我淚流滿面，對他恭敬告知他得了傳染病，希望他一路好走。當時覺得人好渺小，我們在病毒前面竟然活得沒有尊嚴。

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2019年12月新冠肺炎在中國武漢爆發，遲早會影響台灣，就在小年夜當天，病房入住新冠肺炎確診病人，雖然心中會害怕，但護理師的職責所在，我們仍然必須堅守崗位，勇敢面對。

▲經過一次次的照護經驗累積，護理師面對確診及疑似病人都能從容不迫。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經允許請勿任意翻攝）

平時常常演練，我以為自己不會緊張，但是第一次面對確診病人時，剛進入病室我已經感到呼吸困難，照護時間雖然不久，卻覺得十分漫長，心中只希望她不要太靠近我，不要對我咳嗽，又不能讓她看出來我很怕她；我告訴自己要勇敢並且溫柔的幫她量血壓，耐心解決她的問題與不適，送她台灣的茶包、餅乾、茶葉蛋，表達我的善意，希望她的心理健康，可以早日康復。出了病室後，我流汗虛脫，彷彿用盡所有的力氣。

經過一次次的照護累積，現在我已經能夠熟練隔離衣穿脫技巧，面對入住的確診或疑似病人時也能從容不迫地展現護理的專業。

以前面對SARS時，因為沒有經驗來不及準備，只能硬著頭皮上戰場；但是這一次所有的長官們，提供我們完善的物資與精神慰勉，讓我們能安心的面對頑強多變的病毒，我會堅守我的角色與功能站在防疫的第一線，並且將我的經驗傳承學弟妹們，保護團隊的安全。

病毒的肆虐不分國家不分種族，此次的戰役比SARS更為艱難，很多病人因而無法回到自己的國家，但全世界的護理師只有一個共同目標，我們絕不會向病毒低頭，不管病人在哪裡，是哪個國家的人，我們都會努力守護每一個人的健康，奠定護理專業的社會價值。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登