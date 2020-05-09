▲ 台灣史前館即將封館整修，5/12起至5/30免票入場參觀。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

國立台灣史前文化博物館預計2020年6月啟動改造計畫，5月31日起暫停對外營運服務，同時與台東縣政府合作於幸福國宅及安居社會住宅設置親子書屋、辦理到校教學，並擴大卑南遺址公園及南科考古館特展或戶外動手做等推廣活動，即使因應工程休館，史前館教育服務也不休息。並自5月12日起提供觀眾免票入場優惠至5月30日止，歡迎國內外遊客及台東民眾把握機會入館參觀。

史前館於2002年正式開館，為使觀眾得以世界公民的角度及活潑有趣的方式認識南島和台灣周邊文化的多樣性與普同性，同時促進社會大眾更親近、接近與使用博物館資源，2019年起啟動康樂本館建築空間再造及展示更新計畫，重新規劃大廳、常設展廳及參觀動線設計，期能全面提升展示教育、學習體驗及參觀服務品質。

史前館表示，配合本次建築改造與展示更新工程，包含史前卑南文化的代表性文物人獸形玉玦、玉管、喇叭形玉環、鈴形玉串飾、花崗山文化蛙形玉飾等5件國寶、多項重要古物及典藏展示品，也將於下架及專業整飭後回到典藏庫，暫別觀眾。熱愛博物館典藏的民眾除可於5月底前進館欣賞外，也可利用史前館建置的考古文物3D資料庫等線上博物館資源近距離接觸珍貴文物。

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