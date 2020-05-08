湳雅街首條人行道　光華國中通學步道開通

▲林智堅特地前往視察光華國中通學步道開通。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

湳雅街是銜接竹北、竹市的北區要道，路幅狹窄但人車流多，其中光華國中後門座落於此，居民、學生步行總是險象環生，新竹市政府投入642萬，拆除長期遭佔用的地上物，打造長120公尺的步道，也成湳雅街首處人行道﹔新竹市長林智堅也特地前往校門直擊孩子通學情形，其中校園警衛郭先生導護學生過馬路超過20年，也感慨看著車流呼嘯而過多年，「終於不用再攔住車流要孩子靠邊走了！」

林智堅特地前往視察，一路從光華里集會所、後校門口、散步到湳雅街126巷的街角小廣場，邊與居民與學生閒聊，還坐在廣場板凳暫歇聊天；經過的學生家長都說，以前整條湳雅街都沒有適宜的人行步道，如今不只有了，還多出一座小廣場讓湳雅街擁有能休憩的公共空間，真是舒適又安全！

林智堅表示，過去光華國中湳雅街後門長期被私人佔用，學生上下學總是與車爭道、十分危險，市府拆除佔用戶地上物，打造長120公尺、寬4米的通學步道，這是整條湳雅街的第一個人行步道，期待未來學生與居民都能安心走在這條道路上。

林智堅表示，新竹市積極推動步行城市，透過啟動全市通學步道改善計畫，邀請學校提出需求，綜合評估學生步行通勤比例高、有空間可建置、且能與周邊社區連通性等因素，已投入逾1.5億推動14處通學步道改善，共有27校受惠。

在這裡服務和居住已近20年的光華國中警衛郭先生，對這條通學步道超級「有感」。他表示，這裡是雙向單線道，每逢下雨天，汽機車一台接一台呼嘯而過，民眾總是與車爭道，上下學時間他也總要一邊提醒學生們靠邊走、一邊指導輪值導護的學生，攔住車流引導過馬路，往往險象環生、常被騎士責罵。改造後，民眾不用再擔心機車從旁飆速而過，學生也有寬敞明亮的步道可以走，他則能專心於導護工作上。

「後校門景觀煥然一新，還多了一條通學步道！」光華國中學生家長說，現在湳雅街後校門有足夠的停等空間，讓家長能放心接送孩子，不再人車爭道、危險重重，很感謝市府和學校這幾年的努力，讓孩子及用路人能有一段安全順暢的行走和休閒空間。

新竹市政府教育處長黃錦能說，市府積極爭取內政部營建署提升道路品質計畫經費補助，歷經多次規畫修改，最後獲內政部營建署肯定並提供補助。由雲開建築師事務所規劃、設計及監造，擎鋒營造有限公司承攬施工，預計今年6月底完工，讓新竹市學童多一條安全的上下學通道。

光華國中校長宋雨親表示，學校近年積極投入湳雅街後校門通學步道、社區活化及整體景觀美學的規劃，由市府教育處、交通處以及工務處橫向合作，向中央提出「提升道路品質計畫」補助，過程雖然艱辛但值得，完工後不只安全、美觀，還在後校門口新建停等廣場、結合湳雅公車站，並在街角設置小小廣場讓居民與學生休憩，讓社區與學校關係更加緊密；同時搭配校園圍牆美化，提升整體景觀美學。