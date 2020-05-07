蔡阿嘎桌面正妹被神出「竟是網民下任女友」　本尊嬌羞回應：這是我遇過最專情的

▲蔡阿嘎PO出電腦桌面，意外引起網友討論。（圖／翻攝Facebook／蔡阿嘎，下同）

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）日前上傳一張電腦桌面照，裡面的正妹引起許多粉絲關注。沒想到底下馬上有老司機開車神出正妹是誰，竟然就是眾多網友的「下一任女友」楊雅妤。

蔡阿嘎4日發文「我是沒影片存檔就沒安全感大師」，表示現在每天有4個頻道輪流上片，沒想到在這情況下還有20幾支存檔。蔡阿嘎同時也PO出電腦桌面，不過桌面上的正妹竟然不是老婆「二伯」，而是一位穿白色細肩帶的電眼正妹。

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▲網友透露蔡阿嘎電腦桌面正妹的身分。

這張桌圖引起網友注意，留言問道「桌面是亮點啦」、「根本是在幫桌布的女生打廣告」、「我只看到桌面，沒看到什麼影片XDDD」。對此有網友發車透露這位正妹就是楊雅妤。

▲▼曾因被寶可夢球被收服爆紅的楊雅妤。（圖／翻攝自楊雅妤 Yu Mi臉書）

楊雅妤曾在《寶可夢Go》（Pokémon GO）正流行時，在搭捷運時被當做是寶可夢捕捉，還在照片上PS寫著「下一任女友CP9999」因而爆紅。如今再度出現在蔡阿嘎的臉書上，楊雅妤也分享文章說「這個桌布從單身到結婚到有了蔡頭貴、蔡波能，都是這張照片，青春啊。我自己都不知道換了多少個桌布...這是我遇過最專情的電腦螢幕了。像蔡阿嘎對二伯那樣專情。」